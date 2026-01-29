El COE triunfa con la II Jornada «Nosotros podemos prevenir el cáncer»

El Comité Olímpico Español (COE), en colaboración con el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, el Dr. Pedro Pérez Segura, y bajo la coordinación del periodista Roberto Gómez, ha celebrado este miércoles la segunda edición de la jornada «Nosotros podemos prevenir el cáncer».

Con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la prevención en la lucha contra el cáncer, el Auditorio Goyeneche de la entidad olímpica ha reunido por segundo año consecutivo a destacados expertos en oncología, representantes institucionales y deportistas. Debido a las condiciones meteorológicas adversas vividas este 28 de enero en la Comunidad de Madrid, el evento ha visto modificado su programa, pero ha podido desarrollarse casi en su totalidad.

La primera mesa redonda, moderada por Graciela Álvarez Lobo y titulada “La prevención, una necesidad para todos”, ha contado con la intervención de la Dra. Natalia Vidal, especialista en oncología; Ángel Carrasco, coordinador de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de AECC; Esther Funes de AMOH; Pilar Fernández, presidenta de la Asociación ALMIA, y la medallista olímpica y directora general de ADO, Jennifer Pareja. Todos ellos han puesto en valor la importancia de realizar actividad física, mantener una alimentación y hábitos saludables, así como desarrollar pruebas médicas no solo para prevenir esta enfermedad sino para tener una mejor calidad de vida.

Pese a no poder asistir de manera presencial a la sede del Comité Olímpico Español, la deportista Daniela Guillén ha compartido su testimonio personal de manera telefónica, destacando la importancia de la concienciación sobre esta enfermedad. El Dr. Pedro Pérez Segura, además de responder a las preguntas del público, ha moderado la segunda mesa redonda: “Si mejoro mis hábitos de vida reduzco las posibilidades de tener cáncer”. En ella ha conversado con la endocrinóloga Pilar María, el neumólogo José Luis Álvarez- Sala y el oncólogo Pablo Jara sobre cómo ingerir una dieta saludable, abolir el consumo de alcohol y adoptar una buena rutina deportiva.

La tercera y última mesa redonda ha girado en torno a las campañas de prevención. La pregunta que se ha abordado ha sido: ¿Son útiles? En este espacio de debate han compartido sus opiniones los ginecólogos Javier García Santos y María Herrera de la Muela; y el campeón del mundo de remo de mar, Ander Martín.

Para concluir, y antes de dedicar unas palabras a los asistentes, el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha entregado reconocimientos a diversas entidades y personalidades que han demostrado su compromiso en la lucha contra el cáncer, entre ellas:

– El Colegio Santa María del Yermo

– El Dr. Antonio Pérez, oncólogo pediátrico en el Hospital La Paz

– El Dr. Juan Luis Cebrián. Traumatólogo y Coordinador CSUR Sarcomas del Hospital Clínico San Carlos.

– El Hospital Clínico San Carlos.

En la clausura, el presidente del COE ha agradecido la presencia a todos los asistentes y ha reafirmado el gran papel que juega el deporte en la vida de todos, no solo a nivel físico y mental, sino también humano. Asimismo, ha reiterado el compromiso del organismo con la promoción de hábitos de vida saludables y la difusión de iniciativas que fomenten la prevención de enfermedades en general y del cáncer en particular.

Por último, Alejandro Blanco ha destacado el esfuerzo y la implicación del Dr. Pedro Pérez Segura en la organización de la jornada, así como la excelente labor de coordinación de Roberto Gómez, cuyo trabajo ha permitido que este evento se convierta en un referente en la concienciación sobre la prevención del cáncer.