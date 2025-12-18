El COE reúne a los mejores deportistas del año en una gala memorable

El Comité Olímpico Español puso el pasado miércoles el broche de oro a este 2025 con la celebración de la XX Gala del COE, una cita consolidada en el calendario deportivo nacional en la que se ha reconocido a los deportistas, entrenadores y equipos más destacados del año. Una gala memorable que volvió a ser un éxito otro año más.

La entidad olímpica ha querido poner en valor el talento, esfuerzo y los éxitos de todas esas personas que dan sentido al deporte de nuestro país y que con su talento, esfuerzo y éxitos sitúan el nombre de España en lo más alto del panorama deportivo internacional.

En esta vigésima edición, la Gala del COE ha vuelto a reunir a representantes institucionales, miembros de las diferentes federaciones, técnicos y deportistas de distintas disciplinas, consolidándose como un punto de encuentro del deporte español y del movimiento olímpico.

A lo largo de la ceremonia se entregaron los distintos galardones que distinguen tanto trayectorias consolidadas como nuevas figuras llamadas a marcar el futuro del deporte de nuestro país. El Premio Trayectoria ha sido otorgado a Amaya Valdemoro y Marcus Cooper, en reconocimiento a sus brillantes carreras deportivas y a su contribución al prestigio del deporte español. El Premio Revelación ha recaído en Paula Ortiz y Dennis González, por su irrupción y progresión durante la temporada.

El Premio Valores ha distinguido tanto a Marta Cardona y Jordi Xammar como a Mar Molné y Elia Canales, mientras que el Premio Entrenadores ha sido concedido a Andrea Fuentes y Sergio Scariolo, en reconocimiento a su labor técnica y liderazgo. El Premio Pioneros ha sido para Laura Fuertes y Javier Fernández, por abrir camino y servir de referente en sus respectivas disciplinas.

El Premio Leyenda ha reconocido las trayectorias de Laia Sanz y Fermín Cacho, referentes históricos del deporte español. Por su parte, el Premio Especial se le ha otorgado a Carolina Marín y Gervasio Deferr, figuras clave del olimpismo español.

El Premio Equipo, los galardones recayeron en el K4 femenino y la selección masculina de waterpolo, por sus respectivos campeonatos del mundo conquistados durante la temporada. El Premio a Mejor Deportista del Año ha sido para María Pérez y Andrés Temiño, tras un 2025 histórico.

Por último, el Comité Olímpico Español ha otorgado el Premio El Corazón de España a Iris Tió y Marc Márquez, por representar los valores del deporte y su compromiso dentro y fuera de la competición.

Con los reconocimientos en manos de los premiados, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha dado la enhorabuena a todos los galardonados, asegurando que «cada éxito del deporte español es el resultado de un camino construido con trabajo, esfuerzo y convicción». «Que todos los deportistas que están aquí sigan triunfando. Y si somos capaces de trabajar todos juntos, de tener el mismo objetivo, de recorrer un mismo camino, el deporte español no tiene límite. Lo mejor del deporte está por llegar, así que confiemos en ello», ha concluido.