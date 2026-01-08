Rafa Jódar sigue irreductible: nueva exhibición para alcanzar las semifinales de Canberra
El madrileño vuelve a exhibir un gran nivel tenístico y encadena cinco triunfos sin ceder un set
Se jugará el pase a la final con el francés Kyrian Jacquet, que superó Lajovic en cuartos
Año nuevo, vida nueva. Rafa Jódar se hizo mayor con el paso de 2025 a 2026. Decidió dejar la liga universitaria en Estados Unidos y dar el salto al profesionalismo, al circuito ATP. Los resultados anteriores -tres Challengers y clasificación para las Next Gen Finals- le empujan a ello y los actuales refuerzan su paso adelante. Este jueves volvió a realizar un ejercicio de superioridad para desmontar (6-2, 6-4) a Shimabukuro y alcanzar las semifinales en Canberra.
