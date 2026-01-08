Tenis

Rafa Jódar sigue irreductible: nueva exhibición para alcanzar las semifinales de Canberra

El madrileño vuelve a exhibir un gran nivel tenístico y encadena cinco triunfos sin ceder un set

Se jugará el pase a la final con el francés Kyrian Jacquet, que superó Lajovic en cuartos

Rafa Jódar
Imagen de archivo de Rafa Jódar. (Getty)

Año nuevo, vida nueva. Rafa Jódar se hizo mayor con el paso de 2025 a 2026. Decidió dejar la liga universitaria en Estados Unidos y dar el salto al profesionalismo, al circuito ATP. Los resultados anteriores -tres Challengers y clasificación para las Next Gen Finals- le empujan a ello y los actuales refuerzan su paso adelante. Este jueves volvió a realizar un ejercicio de superioridad para desmontar (6-2, 6-4) a Shimabukuro y alcanzar las semifinales en Canberra.

