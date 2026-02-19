Los guionistas de ‘Pasapalabra’ se pronuncian tras las acusaciones de tongo por bote de Rosa

Rosa Rodríguez vive su nueva vida como ganadora de Pasapalabra desde hace ya dos semanas y esperando a que su premio millonario llegue a su cuenta bancaria, algo que dijo a Happy FM que todavía quedará tiempo para que ocurra. Mientras tanto, entre muchos espectadores circula la teoría de que la argentina (aunque gallega de adopción) podría haber tenido facilidades a la hora de contestar las respuestas de su Rosco. Muchos de ellos, como es lógico, son seguidores de Manu, que tratan de buscar una explicación a que el concursante más veterano y que más veces ha estado a punto de ganar se haya ido sin el premio gordo. Borja Pérez y Roberto Angulo, guionistas y unos de los culpables de las preguntas que se hacen en el programa, han querido aclarar las dudas y teorías de la conspiración que hay en los últimos días.

La controversia viene por el apellido de Morral, el del jugador más valioso de la NFL elegido por la agencia de prensa AP en el año 1968, una pregunta de las que parecen imposibles de contestar, pero que esta vez Rosa se sabía. Muchos de los críticos aseguran que en el vídeo no se entiende el apellido que pronuncia Rosa, ya que contesta cuando Roberto Leal todavía está leyendo la definición, mientras que otros piensan que tuvo que tener ayuda para poder llegar a estudiarse ese dato.

La ganadora ha dejado claro en todas sus entrevistas que los concursantes de Pasapalabra estudian todo tipo de datos relacionados con el deporte: medallistas de Juegos Olímpicos de cualquier época y categoría; hasta jugadores de los deportes más minoritarios. Siendo eso lo que la ayudó a ganar el premio.

Los guionistas de ‘Pasapalabra’ niegan cualquier favoritismo

En una reciente entrevista en la radio, Borja Angulo ha dejado claro que no hay trampa ninguna por la que sospechar del premio: «Soy muy devoto del deporte en general», por eso caen muchas preguntas en los Roscos de esta temática y algunas muy complicadas.

«Los que son fieles seguidores del programa saben que esa concursante (hablando de Rosa) se lo merecía y que podía acertar esa pregunta porque llevaba estudiando mucho tiempo, se estudió esa lista, le salió y no hay más», aseguraba Roberto Pérez en el programa La Ventana, de la Cadena SER.

«Vienen (las críticas) de gente que no es seguidora habitual del programa, que se une y busca una polémica donde no la hay. Hacemos 25 preguntas para que las intenten acertar o no, ya está. No tiene más», afirmaba Angulo muy rotundo.

«Ni queríamos que ganase Rosa o Manu, nos da igual. Se lo lleva quien consigue las 25 palabras. No hay más» (…) «Cualquiera que haya visto el concurso ha podido ver el progreso de ambos concursantes, cómo han ido nivelando y se han superado día a día», así zanjaba cualquier polémica.

Sobre eliminar al concursante perdedor, lo que le pasó a Manu, los guionistas tienen una explicación muy clara para esta norma, que para muchos es injusta. «¿Qué sentido tendría jugar por 2,7 millones de euros y al día siguiente por 100.000? Sería raro. Es una norma que está desde el principio del programa y cierra un ciclo», así la aclaran.