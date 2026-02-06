¿Por qué Manu Pascual no está hoy en ‘Pasapalabra’ tras la victoria de Rosa Rodríguez?

La victoria de Rosa en Pasapalabra deja a la argentina, aunque gallega ya de adopción, con un millonario bote en sus manos y entrando directamente a la historia del programa y de la televisión. En cambio, Manu Pascual se ha convertido en el espectador de lujo de esta gran proeza, aunque no se marcha con las manos vacías, hay que decirlo. Las reglas del concurso de Roberto Leal son claras cuando llegan los momentos de entregar el bote y vamos a explicar el motivo de la desaparición del madrileño desde hoy mismo.

Cuando hay un ganador, automáticamente se sabe que ese concursante abandona el programa después de conseguir el premio. Así lo marcan las normas del programa, que obligan a esta persona a decir ‘adiós’, pero siempre con su premio bajo el brazo. Eso sí, hay que aclarar que el dinero acumulado durante todos los programas lo debe rechazar.

Muchos espectadores esperan que Manu pudiera seguir participando y teniendo opciones para ganar el Rosco, pero eso no será así. En el caso del perdedor, las normas también son claras y dicen que también se marchará del programa y dejará de participar.

En su caso, tras dos años de concurso, ha acumulado 270.600 euros que se llevará al completo, por lo que su despedida no será tan dura. Manu podrá volver a su vida habitual, formándose y viajando, tal y como ha contado en varias ocasiones que quería hacer después de dejar el programa.

Esta ley es injusta para millones de espectadores, que cada vez que ocurre algo así ponen el grito en el cielo por este asunto. Manu dejará de estudiar casi 12 horas diarias, pero lo hará pudiendo presumir de haber estado 400 tardes en el programa.

Pasapalabra seguirá su curso y después del bote recibirá a dos nuevos concursantes que tendrán que empezar de nuevo el proceso. En ese momento se podrá descubrir si son dos desconocidos o concursantes que ya han pasado por el programa en el pasado.

Rosa, como ganadora, tardará mucho en volver a Pasapalabra, siendo llamada seguro para programas especiales de Navidad o aniversario. En cambio, Manu podría regresar en menos tiempo al plató, ya que los grandes concursantes que no han conseguido el bote siempre vuelven a tener nuevas oportunidades, algo que ya ha ocurrido con Orestes Barbero, Moisés Laguardia o Nacho Mangut.

En el caso de Manu, el dolor por la derrota es más grande, puesto que el madrileño se ha quedado hasta en seis ocasiones a un sólo acierto de llevarse el premio. Eso sí, Rosa apenas ha tenido tres oportunidades reales de bote, siendo la tercera en la que lo consiguió.

Otra de las opciones de Manu es continuar en el mundo de los concursos, pudieron probar suerte en Saber y ganar o Cifras y letras, siguiendo los pasos de otros históricos como Fer Castro o Jero Hernández.