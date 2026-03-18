Dónde ver el Real Betis - Panathinaikos en directo y en streaming gratis: horario y cuándo es el partido de la Europa League.

El Real Betis afronta una final anticipada en este partidazo de la vuelta de los octavos de final de la Europa League. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini cayó en la ida por 1-0 frente al Panathinaikos, por lo que ahora los andaluces tienen que hacerse fuertes en el Estadio de La Cartuja para darle la vuelta a la eliminatoria y poder sacar el billete para los cuartos de final. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este choque que se jugará en Sevilla.

Horario del Real Betis – Panathinaikos: cuándo es el partido de la Europa League

El Real Betis recibe en Sevilla al Panathinaikos para disputar el partido que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Europa League. El conjunto verdiblanco tendrá que darlo todo en el Estadio de La Cartuja, ya que tendrán que remontar el 1-0 que sufrieron hace una semana en Grecia. El conjunto heleno se impuso por la mínima gracias a un gol tardío desde el punto de penalti de Vicente Taborda, un choque en el que fueron expulsados Anass Zaraoury y Diego Llorente. El equipo que avance de ronda se medirá al Ferencvaros o Braga.

A qué hora es el partido de la Europa League Real Betis – Panathinaikos

La UEFA ha programado este emocionante Real Betis – Panathinaikos de la vuelta de los octavos de final de la Europa League para este jueves 19 de marzo. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el horario de este choque entre los de Heliópolis y los griegos a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No deberían producirse incidentes en los aledaños del Estadio de La Cartuja entre los aficionados y el balón tendría que rodar de manera puntual en el feudo sevillano.

Dónde y cómo ver gratis el Real Betis vs Panathinaikos en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros de la competición de plata del viejo continente, como también de la Champions y de la Conference, fue Movistar+. Este vibrante Real Betis – Panathinaikos correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que habrá que tener contratado el paquete que incluye esta competición, ya que lo que suceda en el Estadio de La Cartuja no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del cuadro verdiblanco y los seguidores de las diferentes competiciones europeas en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este apasionante Real Betis – Panathinaikos de la vuelta de los octavos de final de la Europa League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que recordar que este medio ofrecerá a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en La Cartuja.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de todo lo que suceda en los diferentes encuentros de la Europa League y de la Conference, donde tenemos representación española. Cuando terminen los encuentros Olympique de Lyon – Celta, Real Betis – Panathinaikos y Rayo Vallecano – Samsunspor publicaremos sus respectivas crónicas y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Betis – Panathinaikos

Por otro lado, todos los hinchas del cuadro andaluz que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la vuelta de los octavos de final de la Europa League deben saber que tendrán la opción de escucharla por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrían conectar con el Estadio de La Cartuja para contar lo que esté ocurriendo en el Real Betis – Panathinaikos.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Betis – Panathinaikos

El Estadio de La Cartuja, ubicado en la ciudad de Sevilla, será el escenario donde se jugará este Real Betis – Panathinaikos de la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Este campo es la casa del conjunto verdiblanco mientras dura la remodelación del Benito Villamarín. Fue inaugurado en 1999 y tiene capacidad para acoger a unos 70.000 espectadores, por lo que se espera un ambientazo en este recinto deportivo que en unas semanas acogerá la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

La UEFA designó al árbitro alemán Tobias Stieler para que imparta justicia en este partido decisivo Real Betis – Panathinaikos de la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Su compatriota Sören Storks estará controlando todo en el VAR, por lo que revisará todas las acciones polémicas que se produzcan para, si lo estima oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor a analizar la jugada dudosa en cuestión.