El presidente de ACS y principal accionista de la compañía, Florentino Pérez, junto con Criteria Caixa -segundo mayor accionista-, han elevado su participación en la constructora a través de un proceso de colocación acelerada en la que han adquirido, conjuntamente, más de cinco millones de acciones por importe de 659,3 millones de euros, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Rosán Inversiones (sociedad de Florentino Pérez) y Criteria Caixa han elevado su participación en el capital social de ACS hasta el 14,72% y el 10,65%, respectivamente, frente a los porcentajes del 14,58% y del 9,36% que poseían antes del proceso de colocación acelerada.

Pérez y Criteria han suscrito y/o comprado 1.200.000 y 4.074.969 acciones, respectivamente, por 150 millones y 509 millones de euros, a razón de 125 euros por acción de los que 0,50 euros corresponden al valor nominal y 124,50 euros a la prima de emisión. Este precio de 125 euros es un 5,09% inferior al precio al que cerraron el lunes los títulos de ACS.

Las acciones de ACS están liderando los retrocesos del Ibex 35 desde primera hora de la mañana. Los títulos del grupo abrieron la sesión de este martes con una caída del 5,4%, aunque en torno a las 11.40 horas moderaban su descenso al 4,1%, hasta los 126,3 euros por acción.

ACS ha puesto en el mercado 16,5 millones de acciones, cerca de un 6% del capital social del grupo, captando en torno a 2.000 millones de euros, a razón de 125 euros por título.

La colocación de ese 6% se ha realizado mediante una ampliación de capital del 2%, con la emisión de 5,43 millones de acciones, y en la que ACS ha captado 679 millones, y, en paralelo, con la venta por 1.390 millones de euros de 11,12 millones de títulos en equity swap firmados en 2023 con Société Générale y CaixaBank, el equivalente a cerca del 4% del capital.

El objetivo de esta operación es impulsar el plan de inversiones de ACS en la nueva infraestructura digital, principalmente los centros de datos.

ACS, Rosán y Criteria han asumido un compromiso de no disposición de acciones de 90 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales.

Se espera que la liquidación de las operaciones y consiguiente entrega a los inversores de todas las acciones tenga lugar alrededor del 21 de mayo, según ha precisado el grupo de infraestructuras a la CNMV.

La compañía remarca que se espera que esta operación «genere valor para los accionistas» mediante el despliegue de iniciativas generadoras de flujos de caja a largo plazo y rentabilidades atractivas, en línea con su estrategia.

ACS destinará tanto los importes netos del aumento de capital como los procedentes de la terminación de las operaciones de permuta financiera al desarrollo e implementación de su plan de negocio, incluyendo la potencial aceleración de oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital de entre 5.500 y 6.000 millones de euros.

«Está previsto que los fondos se destinen parcialmente a infraestructura digital y tecnológica, incluyendo centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial (IA) en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico», explica.