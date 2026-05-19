Bill Gates manda un aviso sobre la IA y pone a estos sectores en el punto de mira: son los únicos que se salvan

Bill Gates se ha pronunciado sobre el futuro de la IA y la relación que tendrá con los empleos del futuro. El cofundador de Microsoft, que es una voz más que autorizada para opinar sobre este tema, se ha pronunciado sobre los sectores que se pueden salvar ante la presencia de la inteligencia artificial en los próximos años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la opinión de Bill Gates con la presencia de la IA y los puestos de trabajo que se pueden salvar.

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y, sumidos en 2026, ya estamos viendo cómo poco a poco la IA se va haciendo con algunos puestos de trabajo de los que siempre hemos conocido. Durante sus primeros días, los ciudadanos de todo el mundo han acudido a esta ciencia para resolver alguna duda a modo de buscador, pero la inteligencia artificial será mucho más que eso en el futuro. La IA eliminará muchos puestos de trabajo, creará otros nuevos, pero según Bill Gates, hay sectores que sobrevivirán a la inteligencia artificial.

Porque la IA en el futuro también necesitará de soporte y de expertos que sepan cómo manejarla. Por ello, invertir en una carrera especializada en este ámbito significará tener un buen puesto de trabajo y bien remunerado durante prácticamente toda la vida. Además, el padre de Microsoft también ha dejado claro que hay otros sectores que prevalecerán a la IA, como son los profesionales de la ciencia de la salud, que seguirán siendo imprescindibles para la sociedad aunque sean ayudados por la IA. Ellos serán los encargados de guiar a la inteligencia artificial.

Bill Gates y el futuro con la IA

«La inteligencia artificial va a transformar toda la sociedad», contó Bill Gates en la publicación de su último libro, Código fuente (Plaza & Janés), en el que habla del futuro que nos espera a la sociedad y la relación con el mercado laboral que está teniendo y tendrá la IA. Recientemente, Bill Gates también se ha pronunciado sobre los sectores que sobrevivirán a la IA: el desarrollo de software, la investigación científica y la industria energética.

El primer caso que cita es el sector de desarrollo de software, que será indispensable para sostener a la IA en un futuro. Pese a que la inteligencia artificial ya realiza actividades de programación, una mayor demanda de IA necesitará de personas que puedan desarrollar este campo. La supervisión humana será vital para detectar posibles errores.

Bill Gates también ha dejado claro que la medicina o la biología son sectores en los que los humanos tendrán una vital importancia. La IA será para los médicos, investigadores y biotecnólogos un arma para avanzar hacia el futuro y no algo que les pueda quitar el trabajo.

Por último, Bill Gates también salva a los expertos en industria energética. El mundo evoluciona hacia la energía limpia y renovable y por el ojo humano tiene mucho que decidir en esta materia. Para poder tomar decisiones en esta materia, el padre de Microsoft ha dejado claro que se necesitará la presencia de ingenieros y expertos en sistemas energéticos. Y es que un error de una máquina de IA en una de estas tareas puede tener consecuencias negativas para el planeta Tierra.