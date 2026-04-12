Bill Gates prefiere vagos para trabajar y el extraño motivo es éste: «Encontrará la forma más fácil de hacer el trabajo»

Mientras otros magnates amplían sus fortunas, Bill Gates ha optado por reducir la suya de forma consciente. A sus 70 años, el fundador de Microsoft ha donado más de 59.000 millones de dólares y tiene previsto entregar el 99% de su patrimonio en las próximas dos décadas, razón por la cual ha caído al puesto 14º en la lista Forbes 400 de 2025. «El dinero no me sirve de nada más allá de cierto punto. Su utilidad reside únicamente en construir una organización y hacer llegar los recursos a los más pobres del mundo», defiende. En este contexto, se ha hecho viral una declaración de Bill Gates sobre el tipo de empleados que busca para sus empresas: «Prefiero una persona vaga para hacer un trabajo duro».

Aunque pueda parecer una afirmación contradictoria, en realidad tiene todo el sentido del mundo, ya que resume lo importante que es ser eficiente en lugar de trabajar de más. Esta idea es esencial en muchos sectores de actividad hoy en día, ya que el tiempo y la productividad están estrechamente ligados. Cuando Bill Gates habla de «persona vaga» no se refiere a aquellos individuos que no quieran trabajar ni cumplir con sus responsabilidades, sino alguien a quien no le gusta esforzarse y, por ende, va a buscar la forma más rápida y sencilla de hacer las cosas.

La cita más famosa de Bill Gates

Cuando a estos empleados se les asigna una tarea compleja, es mucho más probable que piensen la forma de reducir el número de pasos, dando como resultado mejores soluciones. Al co-fundador de Microsoft le gustan las personas capaces de encontrar la manera más eficiente de realizar las tareas y alcanzar los objetivos. Esta idea cambia radicalmente un paradigma muy arraigado en la sociedad actual: de trabajar más duro a trabar de forma más inteligente.

En muchos casos, repetir la misma tarea una y otra vez no mejora las cosas. Lo más importante es cómo se lleva a cabo. Por ejemplo, en el ámbito tecnológico, los desarrolladores tratan de simplificar las cosas creando sistemas más cortos en lugar de escribir instrucciones largas y complejas. Esto no sólo ahorra tiempo, sino que también reduce el margen de error. Lo mismo ocurrió con Microsoft; los primeros sistemas de software eran muy complicados de utilizar, pero con el tiempo se simplificaron.

La gestión del tiempo es un aspecto clave en el mercado laboral actual, y para ello la planificación es crucial. Por ejemplo, en una oficina, quien organiza correctamente su trabajo y puede finalizarlo más rápido que un empleado que trabaja sin un plan definitivo. En la misma línea, cada vez más empresas utilizan la inteligencia artificial para realizar tareas repetitivas, destinando el capital humano a tareas más relevantes. Esto demuestra que menos trabajo no siempre significa menor productividad; a menudo, conduce a mejores resultados.

Más allá del trabajo, esta reflexión de Bill Gates también se puede aplicar a la vida cotidiana. Con frecuencia, buscamos formas más sencillas de realizar tareas para que el día a día sea más eficiente, lo cual también facilita la toma de decisiones.

El futuro laboral y la IA

Según el empresario, la IA tendrá un profundo impacto en numerosos sectores de actividad, aunque no supondrá la desaparición total del capital humano.

Uno de los sectores que Gates considera más «sólidos» es el de la programación. Aunque las herramientas basadas en IA ya pueden generar código, todavía presentan limitaciones importantes. La intervención humana sigue siendo imprescindible para corregir errores, interpretar contextos y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas.

El segundo ámbito destacado es el de la biología y la investigación científica. A pesar de que la IA puede analizar grandes volúmenes de datos y acelerar ciertos procesos, no puede sustituir la capacidad humana para formular hipótesis, diseñar experimentos o tomar decisiones basadas en la experiencia.

El tercer sector que menciona Bill Gates es el energético, tanto en fuentes tradicionales como renovables. Se trata de un entorno complejo donde intervienen factores técnicos, económicos y estratégicos, y cuya gestión exige experiencia y capacidad de reacción ante situaciones imprevistas. Aunque la inteligencia artificial puede optimizar procesos y mejorar el análisis de datos, las decisiones críticas seguirán dependiendo de expertos.

Más allá de estos sectores, Gates insiste en que la IA no debe verse como una amenaza, ya que generará nuevas oportunidades laborales y transformará los roles existentes. En el programa «The Tonight Show» con Jimmy Fallon, afirmó: «De aquí a diez años, la mayoría de las tareas humanas podrán ser realizadas por inteligencia artificial». Lejos de verlo como una amenaza, Bill Gates asegura que la IA será la herramienta más poderosa para reducir desigualdades y acelerar el progreso global. Una afirmación que conecta con el mensaje que escribió en su blog: «La inteligencia artificial es la herramienta más grande para reducir la iniquidad que nunca hayamos tenido».