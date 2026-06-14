Los españoles se quedan sin palabras: el verdadero origen de la expresión «dar la tabarra» que muy pocos conocen

El castellano es el segundo idioma más hablado del mundo, llegando a casi 600 millones de hablantes globales. La lengua de Cervantes es una de las más ricas y variadas del mundo y dentro de nuestro argot podemos encontrar un sinfín de frases coloquiales que son pronunciadas a diario y que tienen un origen sorprendente. Una de ellas es «dar la tabarra», que se suele emplear para personas que causan molestia por ser insistentes.

España tiene muchas joyas repartidas por toda la península y esto atrae al año a millones de turistas procedentes de todas las partes del mundo. En 2025 nuestro país acogió con los brazos abiertos a 96,8 millones de visitantes internacionales y todo hace indicar que en este 2026 se superará este récord histórico para acercarse aún más a la cifra soñada de 100 millones de turistas. Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia o el Mediterráneo son los principales puntos elegidos por los ciudadanos del mundo.

Uno de los puntos que es objeto de deseo para los turistas internacionales es Castilla y León, una de las zonas donde la historia se mezcla con la cultura y se hace una oda a la lengua castellana, que es la segunda lengua materna más hablada del mundo. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha publicado recientemente un artículo sobre los 24 dichos más famosos y entre ellos está el que da origen a este artículo: «Dar la tabarra».

¿De dónde viene la expresión «dar la tabarra»?

«Dar la tabarra» es una de las expresiones más famosas de la lengua española y los libros de historia dicen que nació en Castilla y León. El Diccionario de la Lengua Española dice que esa frase hecha viene de tabarro y es una «molestia causada por algo pesado e insistente». Parece que el origen de esta expresión viene del tabarro, que es una mosca de grandes dimensiones que es muy común en verano y que causa picaduras muy molestas. Una de las habilidades de este insecto es ser insistente y «dar la tabarra» a las personas. De ahí su significado.

Este moscardón de dos a tres centímetros en origen tiene el nombre de tábano y cuando estos acudían en manada recibían el nombre de tabanera y tabarrera. De ahí tabarro y ahí está la explicación de «dar la tabarra». Un artículo publicado por el historiador Alfred López en el diario 20Minutos también indica que la frase «dar la tabarra» podría tener su origen en las tradicionales tamborradas, que son las concentraciones de tamborileros que se celebran por toda España.

Otras de las frases hechas o dichos más populares de España que tienen su origen en Castilla y León son los siguientes: