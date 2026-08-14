Byung-Chul Han, filósofo, sobre la siesta: «Dormir bajo la luz del día no es pereza, sino una afirmación soberana del cuerpo contra la explotación voluntaria del yo»

La siesta ha traspasado fronteras y se convierte en la base de una de las frases del filósofo oriental más importante de nuestros tiempos, Byung-Chul Han. Somos afortunados de haber crecido en un país cuya cultura tradicional se ha convertido en un referente mundial. Esas siestas de fin de semana y de los días entre semana que nos permitían poder disfrutar de un merecido descanso.

Dormir un poco después de comer, puede acabar siendo una manera de hacer que nuestro cuerpo y mente se recuperen. Aunque no lo parezca, podemos necesitar descansar más de lo que nos imaginaríamos. Un merecido descanso que nos hace recuperarnos y emprender una tarde o incluso noche de la mejor manera posible, con la mirada puesta a unas enseñanzas que llegan de lejos y que nos sirven para reflexionar. Una afirmación soberana del cuerpo que va contra la explotación voluntaria del yo. De tal manera que acabará marcando estos días que hasta la fecha no sabíamos que fueran tan destacadas, Byung- Chul Han es el filósofo que desde lejos nos invita a reflexionar sobre la siesta.

Sobre la siesta habla Byung-Chul Han

La siesta es una palabra que en otras culturas no tiene traducción, es una costumbre de lo más española que va con nuestro carácter. Con lo cual, quizás no somos del todo conscientes de la suerte que tenemos de contar con esta costumbre que puede ser esencial que implementemos de nuevo.

Con el paso de los años, nos olvidamos de un fin esencial, descansar. Queremos ocupar todas las partes del día, buscando actividad, un hueco para ir al gimnasio o para tener lista una cena de esas que impresionan y que pueden acabar siendo las que nos evitará disfrutar de una costumbre básica.

De hecho, gran parte de nuestros horarios se relacionan con ese descanso después de comer. Esa pausa en las escuelas, ese cierre de las tiendas para poder comer y descansar, se han convertido en parte casi de una historia que desde fuera nos hacen recuperar unos procesos que serán esenciales.

Esta manera de seguir las costumbres de países extranjeros ha despertado el interés de este genio del pensamiento que no duda en darnos más de una frase para pensar. Byung-Chul nos invita a pensar en profundidad sobre una siesta que puede ser esencial que tengamos en mente en estos días.