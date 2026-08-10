Clint Eastwood, famoso actor, sobre la vejez: «Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo»

Cuando uno se levanta no deja entrar al viejo que puede aparecer en el espejo, pero que no acabará siendo una realidad, para un Clint Eastwood que va camino de superar los 96 años. Este actor convertido en director de éxito no duda en darnos lo que puede pasar en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. En especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en unos días en los que realmente nos puede afectar en breve. Es momento de apostar por un cambio de tendencia que nos llevará a tener una mente que puede ser esencial en estos días.

Luchar contra el paso del tiempo puede acabar de convertirse en estos días en una novedad que puede acabar convirtiéndose en aquello que queremos. Sentirnos siempre jóvenes, no sólo depende del estilo de vida, sino que necesitamos empezar a tener en consideración. En unos días en los que realmente tendremos que empezar a visualizar un cambio que puede ser el que nos afectará de lleno. Estos días en los que Clint Eastwood se convierte en un auténtico filosofo con afirmaciones como esta.

Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo

Hemos visto a Clint Eastwood desde que tenemos uso de razón. Con unas películas de vaqueros que ya nos presentaban a un personaje que parecía mayor. Las décadas han dado paso a un actor de películas en las que se le encasilló, en el hombre que pasó del blanco y negro al color en muchas casas a un director de Oscar.

El mundo del cine debe rendirle un homenaje a este hombre que puede convertirse en un filósofo. Puede empezar a crear una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial.

La manera de pensar de este hombre ha acabado siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. No sólo deberemos cuidarnos un poco más en este tipo de detalle en el que realmente puede ser esencial en estos días.

No sólo es importante cuidar el cuerpo y la alimentación, también necesitamos estar muy pendientes de un giro radical en la manera de asumir unos cambios que pueden ser claves. Este tipo de pensamientos nos alejan de una edad que quizás sólo sea un número.

Clint Eastwood nos habla sobre la vejez

La filosofía de Clint Eastwood nos sumerge en una serie de pensamientos sobre la vejez que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Será el momento de conocer en primera persona una mente que a sus 96 años se mantiene activa y con ganas de seguir actuando de la mejor manera posible.

Eastwood nos invita a reflexionar con unos pensamientos que pueden cambiarlo todo por completo. De tal forma que vamos a descubrir la esencia de este tipo de cambios que tenemos por delante.

Dios te dio un cerebro. Haz lo mejor que puedas con él. Y no tienes que ser Einstein, pero Einstein era mentalmente duro. Creía lo que creía. Y resolvió las cosas. Y discutió con personas que no estaban de acuerdo con él. Pero estoy seguro de que no llamó a todos imbéciles.

En las generaciones pasadas, las personas tratarían de jugar más jóvenes de lo que realmente son. Mi truco es que no trato de jugar más joven de lo que realmente soy.

¿Y entonces por qué no te pones en esa mesa a 4 patas y te doy por el culo y así te irás a la cama con una sonrisa en la cara y por la mañana podrás decirles a tus amigos que te has tirado a un sargento cojonudo?

Siempre he sentido que, si me examino demasiado, descubriré lo que sé y no sé, y explotaré la burbuja. He tenido tanta suerte confiando en mis instintos animales, prefiero mantener vivo un poco del animal.

Todo lo que se necesita para dirigir es alguien que te dé el trabajo. Así que me dije: chico, el trabajo es tuyo. 7 frases de Clint Eastwood en el día de su nacimiento

Creo que es importante que te des cuenta, que eres el mejor del mundo. Si eres demócrata o republicano o si eres libertario o lo que sea, eres el mejor. Y nunca debemos olvidar eso. Y cuando alguien no hace el trabajo, tenemos que dejarlo ir.

Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reiros y a hacer el gilipollas o a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias, o a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea hacerlo, porque mañana a las seis de la mañana, vuestros culos serán míos.