El lema de Clint Eastwood que más sorprende: «Se necesita una disciplina tremenda para controlar la influencia, el poder que tienes sobre la vida de otras personas»

El actor Clint Eastwood a sus 96 años se ha convertido en una de las estrellas más admiradas en el mundo del cine. No solo su carrera como actor es increíble, sino que además ha triunfado en sus facetas de director, guionista y productor de cine. Aunque ya lleva u tiempo retirado, algunas de las frases que ha pronunciado en algún momento de su vida se han convertido en un referente. Por ejemplo, esta sentencia: «Se necesita una disciplina tremenda para controlar la influencia, el poder que tienes sobre la vida de otras personas». Unas sabias palabras con las que el actor se podía referir a que tener influencia en la vida de otras personas supone una gran responsabilidad e implica tener que controlar el poder que se tiene sobre ellas ya sean seguidores, actores u otros profesionales. Durante sus 61 años de carrera como actor y más de cuarenta como productor y director ha tenido mucha responsabilidad y poder sobre el trabajo de muchas personas.

Clint Eastwood nació en la localidad de San Francisco el 31 de mayo de 1930 y su debut fue como secundario en la serie de televisión Rawhide se emitió entre los años 1959 y 1965. Su última participación como actor fue en la película Cry Macho que se estrenó en 2021 en la que interpretó el papel de Mike Milo, una antigua estrella del rodeo que viaja a México para rescatar al hijo de su exjefe. Clint Eastwood ha participado como actor en más de 60 películas y se le reconoce como uno de los mejores de todos los tiempos, pero también se ha consolidado como un gran director y productor.

Su brillante trayectoria como actor

El actor Clint Eastwood antes de convertirse en actor trabajó como socorrista, repartidor de periódicos, empleado en una tienda o bombero forestal, entre otros empleos. El éxito le llegaría al actor con ya casi 30 años y gracias a los llamados spaguetti western de «La trilogía del dólar» de los años 60 que fueron dirigidos por Sergio Leone. Estas tres películas son Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. En la década de los 70 siguió la buena racha con las películas Harry el sucio (1971) de Don Siegel, Harry el fuerte (1973) de Ted Post y Harry el ejecutor (1976) de James Fargo.

Además de estas películas, como el actor Clint Eastwood también triunfó con cintas inolvidables como La fuga de Alcatraz (1979) en la que intentaba escaparse de esta cárcel con un grupo de presos y fue un gran éxito de taquilla. Además sorprendió a todos sus seguidores con su papel en el western Sin perdón (1992) en el que daba vida a un pistolero que busca venganza.

Las últimas películas con las que tuvo Eastwood un éxito indiscutible fueron Million Dollar Baby (2004) en la que interpretaba el papel de un entrenador de boxeo y Gran Torino (2008) en la que daba vida a un veterano de guerra. De las más de 60 cintas en las que participó en toda su carrera destacan también por su éxito de crítica y taquilla Un botín de 500.000 dólares (1974), El jinete pálido (1985), En la línea de fuego (1993) y Los puentes de Madison (1995), entre otras muchas.

El Clint Eastwood director

Cuando ya se estaba consolidando su carrera como actor en 1971 debutó como director con la cinta de terror psicológico Escalofrío en la noche (Play Misty for Me). Poco a poco se fue convirtiendo en todo un profesional y dirigió 40 películas en toda su carrera entre las que destacan Un mundo perfecto (1995), Los puentes de Madison (1997), Mystic River (2003), Cartas desde Iwo Jima (2006) y El intercambio (2008). Su último trabajo como director fue la película Jurado número 2 que se estrenó en 2024 y cuenta la historia de Justin Kemp, un hombre que es llamado a formar parte de un jurado en un juicio por asesinato y allí se enfrentará a un gran dilema moral. Esta película se puede ver en las plataformas de streaming HBO Max, Prime Video y Movistar Plus+.

Clint Eastwood fue galardonado con los Oscar al Mejor Director y Mejor Película por Sin perdón (1993) y a Mejor Director y Mejor Película por Million Dollar Baby (2005). También en 1994 recibió la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa y en 1995 se le otorgó el reconocio premio Irving G. Thalberg en reconocimiento a su trayectoria como productor. En el 2000 Clint Eastwood recibió el León de Oro a toda su carrera en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Clint Eastwood se ha convertido en un reputado actor y director que cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del cine. Además, desde 1967 Eastwood tiene su propia productora, Malpaso Productions, gracias a la que ha producido la mayoría de sus películas.