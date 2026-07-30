Adiós a la sequía: una joven de 14 años crea la solución perfecta para «producir» agua en el desierto

Aunque parezca que todos los avances tecnológicos y culturales nos han hecho evolucionar hacia un mundo donde todo el mundo tenga acceso al agua potable, la realidad es bien distinta. En África, el problema de la sequía es uno de los más grandes que afectan al continente, pero esto se ha acabado gracias a una joven de 14 años, que ha encontrado la solución perfecta para «producir» agua en el desierto.

Esta joven es una estudiante china que ha desarrollado una solución que es capaz de abastecer de agua a las poblaciones que más sufren de la falta de agua, derivada de la sequía del desierto. Gracias a este novedoso sistema, se podrá regar y hacer otras labores sin necesidad de electricidad ni equipos complejos.

Cómo conseguir agua en el desierto

El método que ha empleado la joven consiste en un dispositivo que es capaz de capturar la humedad presente en el aire y transformarla en agua. Este invento ha resultado de gran ayuda para poder contribuir en la lucha contra la sequía a nivel global gracias a la facilidad de producirlo y el potencial que presenta. Jia Mingxuan, la joven que ha descubierto este sistema, logró la inspiración en su propio hogar.

Al observar cómo en las superficies frías de la cocina de su casa al norte de China se producían gotas de agua en los días húmedos, decidió investigar acerca del origen de este fenómeno y sobre cómo podría llegar a producir agua en grandes cantidades en lugares con terrenos áridos. A partir de esta observación, la adolescente comenzó a desarrollar el sistema que utiliza la condensación de la humedad del aire para lograr suministrar agua a las raíces de los árboles recién plantados.

Un dispositivo que no necesita electricidad para funcionar

Este sistema emplea tuberías de acero parcialmente enterradas y botellas de plástico recicladas. La diferencia de temperatura entre el suelo y la temperatura del exterior favorece la condensación de la humedad que está presente en el aire, logrando formar pequeñas cantidades de agua.

Seguidamente, esta agua se traslada hacia las raíces de las plantas siguiendo el curso natural del circuito, por lo que no sería necesario utilizar ningún aparato que ayude a empujar y trasladar el agua, depósitos o, en general, cualquier artefacto que emplee energía eléctrica. Asimismo, el dispositivo cuenta con una apertura en la parte superior, por lo que el proceso de condensación se mantiene aun en zonas de baja humedad.

¿Cómo puede ayudar este artilugio a la reforestación?

El invento de esta joven ha llamado la atención de las grandes compañías, incluso llegando a plantearse su uso para el proyecto de la Gran Muralla Verde de China, un programa a gran escala de reforestación que busca frenar la deforestación que está viviendo el norte del país, y así crear una gran masa verde que nutra de aire puro a la zona.

El principal obstáculo para estas iniciativas se encuentra en asegurar la supervivencia de las plantas durante sus primeros meses de vida tras sembrarlas, dado que durante este periodo de tiempo son más vulnerables a la escasez del agua. Sin embargo, al conseguir proporcionar una cantidad constante de agua directamente a las raíces, se consigue aumentar la capacidad de supervivencia de estas plantas sin necesidad de complejidades.