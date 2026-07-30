Nuevas serpientes están migrando desde Alemania hacia el resto de ciudades europeas: autoridades piden precaución en ríos y lagos

Las autoridades alemanas han pedido a la ciudadanía que comunique cualquier avistamiento de la culebra de cuatro rayas, una especie invasora que amenaza a la fauna autóctona y puede alcanzar entre 1,5 y 2 metros de longitud.

El experto en reptiles Hubert Laufer ha sufrido numerosas mordeduras durante los años que lleva retirando ejemplares en Alemania: «Cuando se captura una culebra, intenta morder a quien la atrapa. Pero si las serpientes pueden huir, lo hacen. Si se las deja en paz, tampoco hacen nada», explica en declaraciones a Euronews.

Alerta por la culebra de cuatro rayas en Alemania

«Las culebras de cuatro rayas son invasoras y tienen efectos negativos sobre la fauna autóctona de Alemania, por eso queremos capturarlas lo antes posible»,señala. En este país, la especie supone una amenaza para la biodiversidad al competir con la fauna local y alterar el equilibrio de los ecosistemas.

En el vertedero de Zweibrücken, estas serpientes se refugian principalmente bajo la tela asfáltica que cubre los residuos, ya que es la zona donde el calor se acumula con mayor rapidez. El experto cree que las primeras culebras llegaron al vertedero en 2017 mezcladas entre los residuos depositados en las instalaciones. «Seguramente entre ellos venía una hembra preñada, que se reprodujo». A día de hoy, se calcula que ya viven varios cientos de ejemplares tanto en el vertedero como en las zonas limítrofes.

La empresa municipal de medio ambiente y servicios de Zweibrücken (UBZ), responsable del vertedero de Mörsbach, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que comunique cualquier posible avistamiento de una culebra de cuatro rayas en la región.

Laufer recomienda que, siempre que sea posible y sin poner en riesgo la seguridad, se envíe también una fotografía para facilitar la identificación por parte de los expertos. Este año ya se han recibido alrededor de 25 avisos. «Pero no todos corresponden a culebras de cuatro rayas. También se han notificado otras especies autóctonas. Aun así, preferimos recibir avisos de culebras de collar antes que dejar sin registrar una serpiente de este tipo», afirma.

Los ejemplares capturados por Hubert Laufer son entregados a personas autorizadas que pueden mantenerlos en instalaciones adaptadas a sus necesidades, evitando así que depreden sobre lagartijas y otros reptiles autóctonos. Como reconocimiento a su labor, la organización BUND Baden-Württemberg le concedió en 2025 el premio de conservación de la naturaleza Gerhard Thielcke.

Características

La culebra de cuatro rayas recibe su nombre por el característico dibujo que presentan los ejemplares adultos: cuatro franjas negras longitudinales que recorren un cuerpo de tonalidad marrón amarillenta. Los individuos jóvenes muestran un aspecto diferente, con una hilera dorsal de manchas marrón oscuro acompañadas por pequeñas marcas oscuras alternas en los laterales sobre un fondo marrón claro.

También presentan líneas negras que parten de la zona de los ojos, mientras que el vientre es de color crema o blanco con manchas más oscuras. Los adultos suelen alcanzar una longitud de hasta 180 centímetros, aunque de forma excepcional pueden superar los 200 centímetros.

Esta especie está presente en Italia, la costa occidental de la península balcánica, la mitad occidental de Grecia y numerosas islas griegas. También habita en Macedonia del Norte, Bulgaria, la franja costera de Eslovenia y Croacia, además de Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Albania. Actualmente se desconoce el tamaño real de sus poblaciones y la densidad con la que se distribuyen en estas regiones.

La culebra de cuatro rayas habita principalmente en áreas de clima mediterráneo. Es frecuente encontrarla en zonas con abundante vegetación, muros de piedra, bosques abiertos y construcciones abandonadas. Durante el invierno entra en hibernación, refugiándose en antiguas madrigueras de roedores, donde puede formar grupos de entre cuatro y siete individuos.

Se caracteriza por tener un temperamento más tranquilo que el de otras culebras y rara vez emite silbidos. Su actividad se concentra sobre todo durante la mañana y las últimas horas de la tarde. Además, es una excelente trepadora y suele verse en las ramas altas de los árboles.

Su dieta está formada principalmente por pequeños mamíferos, entre ellos conejos, ardillas y ratones. También consume aves, lagartos, tortugas y huevos. Se ha observado que las hembras incluyen aves en su alimentación con mayor frecuencia que los machos.

El periodo de reproducción tiene lugar entre abril y mayo. Tras el apareamiento, las hembras pasan por una gestación de aproximadamente dos meses y depositan los huevos durante el verano. Cada puesta suele contener entre seis y dieciocho huevos, que permanecen en incubación durante un periodo aproximado de entre cuarenta y sesenta días.

La expansión de la culebra de cuatro rayas en Alemania pone de manifiesto el impacto que pueden tener las especies invasoras. Aunque no representa un peligro significativo para las personas y solo se muestra agresiva cuando se siente amenazada, su presencia supone un riesgo para la fauna autóctona y el equilibrio de los ecosistemas.