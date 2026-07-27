Carlos Gutiérrez, veterinario, sobre dejar a los gatos solos en vacaciones: «Sólo el 13% sufren ansiedad por separación»

Cada vez que llegan las vacaciones de verano surge la misma duda entre quienes conviven con un gato: ¿qué ocurre cuando se queda solo en casa? A diferencia de los perros, los felinos tienen fama de ser animales independientes, pero eso no significa que puedan permanecer solos durante largos periodos sin los cuidados adecuados.

Además, aunque la mayoría se adapta bien a la ausencia de sus dueños, algunos pueden experimentar estrés. En este sentido, el veterinario Carlos Gutiérrez explica que sólo el 13% de los gatos sufren de ansiedad por separación; mientras, el resto, cuando están solos, se relajan.

¿Los gatos sufren cuando nos vamos de vacaciones?

Los gatos suelen considerarnos parte de su grupo más cercano, por lo que interpretan nuestro comportamiento basándose en su propia forma de entender el mundo. Por ello, es posible que crean que cuando salimos de casa lo hacemos con un objetivo similar al suyo en libertad: buscar alimento. En la naturaleza, los felinos sólo capturan una presa en aproximadamente tres de cada diez intentos, una tarea que exige paciencia, tiempo y un gran gasto de energía.

El veterinario explica: «Para ellos conseguir comida es un proceso complicado, así que podrían pensar que a nosotros nos ocurre lo mismo, ya que desconocen que existe algo como un supermercado. Cuando nos ven salir con las manos vacías y regresar con bolsas llenas, esa idea parece confirmarse. En cambio, si volvemos del trabajo sin traer nada, quizá lleguen a la conclusión de que no somos demasiado buenos encontrando comida».

Instinto territorial

En libertad, e incluso dentro del hogar, los gatos dedican buena parte del día a recorrer su territorio para comprobar que todo está en orden, mantener alejados a posibles intrusos y controlar los recursos disponibles. «Como interpretan el mundo desde su propia experiencia, no resulta extraño pensar que crean que nuestras largas ausencias se deben a que estamos patrullando el territorio para asegurarnos de que nadie lo invada», señala el veterinario.

Otra posibilidad que plantea Gutiérrez es que los gatos crean que cada vez que salimos vamos al veterinario. Para muchos felinos que viven exclusivamente en casa, esa es la única experiencia que tienen del exterior. Sin embargo, considera que existe una explicación mucho más sencilla: los gatos, en realidad, saben que tarde o temprano regresaremos y aprovechan ese tiempo para descansar. Salvo un pequeño porcentaje de felinos (alrededor del 13 %) que presenta ansiedad por separación, la mayoría disfruta de la tranquilidad del hogar mientras sus dueños están fuera.

El tiempo que puede estar solo

El tiempo que un gato puede permanecer solo en casa depende de diferentes factores, como su edad, su estado de salud y su personalidad. La edad es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Durante sus primeros seis meses de vida, los gatos necesitan comer con mayor frecuencia, requieren supervisión constante y demandan más estímulos para favorecer su desarrollo. En cambio, un gato adulto y sano puede permanecer solo durante más tiempo, siempre que disponga de agua fresca, alimento suficiente y un arenero limpio.

Por otro lado, los gatos con enfermedades, tratamientos médicos o necesidades especiales requieren una atención más frecuente. A esto hay que sumar que cada animal tiene un carácter diferente; algunos son muy independientes y se adaptan sin dificultad a pasar varios días solos, mientras que otros pueden sentirse inseguros o desarrollar ansiedad por separación cuando permanecen demasiado tiempo sin compañía.

Consejos prácticos

Dejar a un gato solo en casa durante unos días requiere preparar el entorno para que esté cómodo, seguro y bien atendido: