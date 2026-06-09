Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: esto es lo que te puede pasar si tu gato no lleva puesto el microchip

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales introdujo uno de los cambios más importantes para quienes conviven con gatos: la implantación del microchip. Aunque en muchas comunidades autónomas ya era obligatorio identificar a los perros desde hace años, la situación de los gatos era mucho más irregular. Con la Ley de Bienestar Animal se unifica el criterio y se refuerza la obligación de identificar también a los gatos domésticos.

El artículo 51 de la Ley de Bienestar determina que «los animales de compañía se identificarán individualmente, por un veterinario o veterinaria habilitada, mediante un sistema y un procedimiento que se desarrollará reglamentariamente, en función de lo que se establezca para cada especie. La identificación inicial de los animales sólo podrá realizarse a nombre de una persona criadora registrada, entidad de protección animal o Administración Pública autorizados, pudiendo realizarse una transmisión posterior a otras personas físicas o jurídicas en los términos contemplados en esta ley».

Las consecuencias de que tu gato no lleve microchip

«En España en uno de cada tres hogares se convive con al menos un animal de compañía, y así, según la información resultante de los registros de animales de compañía de las comunidades autónomas, en la actualidad hay más de 13 millones de animales de compañía registrados e identificados.

Pese a ello, existen estudios como el que realizaron conjuntamente la Fundación Affinity y el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona que indican que únicamente el 27,7 % de los perros que llegan a centros de acogida están identificados con microchip, mientras que en el caso de los gatos se reduce al 4,3 %; esto implica que la mayoría de animales de compañía se encuentran fuera del control oficial, al no estar identificados legalmente, con el riesgo que ello supone, tanto para su adecuada protección como para la propia seguridad y salud pública y la conservación de la biodiversidad», detalla la Ley de Bienestar Animal.

El microchip es un pequeño dispositivo electrónico que se implanta bajo la piel, normalmente en la zona del cuello, y contiene un código único vinculado a los datos del propietario en una base de datos oficial.

Cuando un veterinario, una protectora o las autoridades utilizan un lector, éste detecta el código del chip y permite acceder a la información registrada del gato y de su responsable. El procedimiento es rápido, apenas dura unos segundos, no requiere cirugía y se realiza de forma rutinaria en clínicas veterinarias.

En cuanto a las multas por no identificar a tu gato, la normativa contempla sanciones relacionadas con el incumplimiento de esta obligación. Dependiendo de la gravedad del caso, las infracciones pueden oscilar entre los 10.000 y los 50.000 euros, y en los supuestos más graves recogidos en la Ley de Bienestar Animal pueden alcanzar hasta los 200.000 euros.

Obligaciones específicas

El artículo 26 de la Ley de Bienestar Animal establece una serie de obligaciones para todos los titulares de animales de compañía: