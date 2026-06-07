Lo que les pasa a los gatos cuando les tocas los bigotes: la razón por la que nunca deberías cortárselos

Los bigotes de los gatos (conocidos como vibrisas) son pelos táctiles mucho más largos, gruesos y rígidos que el resto del pelaje. Aunque a simple vista parecen simples pelos, en realidad son estructuras sensoriales altamente especializadas, conectadas directamente al sistema nervioso. Su nombre proviene del latín vibrio («vibrar»), lo que describe muy bien su función: detectar cualquier variación en el aire.

Aunque normalmente se reconocen los bigotes del hocico, los gatos cuentan con varios tipos de vibrisas. Están las maxilares, situadas a los lados del hocico; las supraoculares, que actúan como «cejas» protectoras sobre los ojos; las genales, ubicadas en las mejillas; y las carpales, en la parte interna de las patas delanteras, que les ayudan en la caza. Todas funcionan como sensores extremadamente precisos, ya que en la base de cada vibrisa hay terminaciones nerviosas capaces de detectar presión, vibración y movimiento del aire, ayudando a estos animales a orientarse incluso en la oscuridad.

La importancia de los bigotes de los gatos

«¿Alguna vez te has preguntado por qué los bigotes de los gatos son tan importantes? Los bigotes de los gatos funcionan como pequeñas antenas y son esenciales para su vida cotidiana, ya que estos pelos sensoriales les ayudan a orientarse y moverse por el mundo. Por eso, surge la duda de si deberíamos cortar los bigotes a nuestros amigos felinos, y la respuesta es un rotundo no.

Los bigotes actúan como una especie de sexto sentido para los gatos, y cortarlos puede causarles desorientación y, por supuesto, un gran estrés. Mantener los bigotes de tu gato intactos es fundamental para que pueda explorar su entorno con confianza y seguridad. Tu felino te lo agradecerá. Recuerda, los bigotes son clave para que tu gato lleve una vida plena y feliz. Los animales me importan, y estoy seguro de que a ustedes también».

Los bigotes de los gatos cumplen no sólo les ayudan a orientarse, sino que también influyen en su seguridad, en su comunicación y en la forma de percibir todo lo que les rodea.

En la navegación y orientación en la oscuridad, las vibrisas actúan como una especie de «radar natural». Los gatos no enfocan bien a distancias muy cercanas, por lo que estos sensores les permiten detectar corrientes de aire, obstáculos y pequeños movimientos en su entorno. Otra función clave es la medición de espacios estrechos. Los bigotes les ayudan a calcular si pueden pasar por un hueco sin quedarse atrapados, ya que su longitud suele ser similar al ancho de su cuerpo.

Las vibrisas también son fundamentales en la comunicación y expresión emocional: relajadas hacia los lados indican calma, hacia adelante muestran curiosidad o instinto de caza, pegadas hacia atrás señalan miedo o enfado, y elevadas reflejan alerta. Por otro lado, en la caza y el juego, los bigotes funcionan como un sistema de precisión que les permiten detectar la posición exacta de la presa o del juguete, incluso en movimiento o en la oscuridad. Aunque existe el mito de que los bigotes influyen directamente en el equilibrio, en realidad éste depende del oído interno.

¡Nunca se deben cortar!

¿Se le pueden cortar los bigotes a un gato? La respuesta es muy clara: no. No es una simple recomendación, sino una cuestión clave para su bienestar físico y mental. Los bigotes son una extensión altamente sensible del sistema sensorial del gato, y eliminarlos altera directamente su forma de percibir el entorno. Un gato sin bigotes pierde gran parte de su capacidad de orientación. Puede chocar con objetos, calcular mal las distancias al saltar, evitar moverse por inseguridad o desorientarse incluso dentro de casa.

‘Sexto sentido’

«Se ha considerado que las vibrisas son el «sexto sentido» de los gatos. A veces tienen reacciones bastante inexplicables, ya que pueden percibir algún tipo de realidad o fenomenología (fenómenos electromagnéticos, geológicos) que para nosotros sería extrasensorial. Pueden reaccionar a sonidos y vibraciones que los humanos no reconocemos, pueden detectar fenómenos climáticos como saber cuándo va a llover, o detectar un temblor de tierra y hasta la erupción de un volcán.

De igual manera, estos animales han demostrado la estrecha relación que tienen con su amo, hasta el punto de saber cuándo este se encuentra triste, enfermo o a punto de morir. Se ha comprobado que los gatos tienen la capacidad de reconocer indicios de enfermedades como el cáncer, posibles infartos y hasta epilepsia. Gracias a este sexto sentido, hoy en día los médicos y científicos han incluido a estas mascotas en investigaciones para mejorar la salud de los seres humanos», detalla la Universidad Complutense de Madrid.