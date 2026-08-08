Madonna revela los dos perfumes que utiliza y el secreto está en combinarlos: «Así creo mi propia firma olfativa»

Madonna siempre ha entendido la belleza como una forma de expresión. Lo ha demostrado a lo largo de cuatro décadas reinventando su imagen, marcando tendencias en moda y maquillaje y apostando por un estilo que nunca ha pasado desapercibido. Ahora, la artista ha revelado otro de sus secretos, esta vez relacionado con el perfume. En una entrevista con Mel Ottenberg para Interview Magazine, la reina del pop confesó que no utiliza una única fragancia, sino que combina dos perfumes de lujo para crear un aroma completamente personal. Su perfume de referencia es Portrait of a Lady, de Frédéric Malle, aunque explicó que suele añadir Radical Rose, de Matière Première, según el día, el momento o simplemente su estado de ánimo. Ese pequeño gesto es, en realidad, su auténtica firma olfativa.

Lejos de ser una costumbre improvisada, la cantante está recurriendo a una técnica muy conocida dentro de la alta perfumería: el layering, que consiste en superponer perfumes para conseguir un resultado exclusivo. Cada fragancia aporta matices diferentes y, al mezclarse sobre la piel, crean un aroma que evoluciona de forma única. Es una práctica cada vez más habitual entre quienes buscan diferenciarse, ya que permite personalizar un perfume sin renunciar a la esencia de la fragancia favorita. Madonna no cambia de perfume constantemente; transforma el que ya considera suyo añadiendo una segunda creación que modifica su carácter sin hacerlo irreconocible.

El protagonista absoluto de esa combinación es Portrait of a Lady, una creación de Dominique Ropion para Frédéric Malle que muchos expertos consideran una de las mejores fragancias de rosas jamás creadas. Se trata de un perfume de autor que ha alcanzado el estatus de icono gracias a una composición tan compleja como elegante.

Su protagonista es una rosa turca intensa y aterciopelada que aparece rodeada de una enorme cantidad de pachulí, incienso, grosella negra, frambuesa, clavo y un fondo de sándalo, ámbar y almizcles. El resultado es una fragancia profunda, sofisticada, misteriosa y extremadamente sensual, con una estela imponente y una duración excepcional. No es una rosa delicada ni romántica, sino una interpretación con muchísima personalidad, perfecta para quienes buscan un perfume elegante y con presencia. No sorprende, por tanto, que Madonna lo describa como su perfume de referencia, el aroma al que siempre vuelve.

Sin embargo, el verdadero secreto de Madonna aparece con el segundo perfume. Cuando quiere modificar ligeramente su aroma, la cantante recurre a Radical Rose, de Matière Première, una creación del perfumista Aurélien Guichard que también gira alrededor de la rosa, aunque desde una perspectiva completamente diferente.

Esta fragancia utiliza una de las concentraciones más elevadas de absoluto de rosa centifolia cultivada en Grasse por el propio perfumista. A esa materia prima excepcional se suman notas de azafrán, pimienta y pachulí, dando lugar a una rosa mucho más luminosa, vibrante y contemporánea. Frente al carácter oscuro y envolvente de Portrait of a Lady, Radical Rose resulta más fresco, limpio y brillante, con un efecto casi radiante sobre la piel.

Aunque ambos perfumes tienen la rosa como protagonista, su personalidad no podría ser más distinta. Ahí reside precisamente la magia de la combinación elegida por Madonna.

Lo realmente interesante de esta revelación no es descubrir qué perfumes utiliza la artista, sino entender cómo los utiliza. Madonna explicó que Portrait of a Lady es la base de su rutina, pero que añade Radical Rose según el día o su estado de ánimo. Es decir, no sustituye un perfume por otro, sino que modifica el resultado final con una segunda fragancia que aporta nuevos matices.

Desde el punto de vista de la perfumería, la elección tiene todo el sentido. Portrait of a Lady aporta profundidad, sensualidad, misterio y una elegancia casi barroca, mientras que Radical Rose introduce luminosidad, frescura y una sensación mucho más contemporánea. Al compartir la rosa como ingrediente principal, ambas composiciones se integran de forma natural sobre la piel, pero ofrecen contrastes suficientes para crear un aroma mucho más rico y tridimensional.