Beatriz de York cumple 38 años en su peor momento: rumores de crisis, graves problemas familiares y un pie fuera de Buckingham

Beatriz de York cumple 38 años y lo hace en un momento especialmente delicado para la familia York. La hija del ex príncipe Andrés y Sarah Ferguson siempre ha permanecido en un segundo plano dentro de la familia real británica y, aunque ha mantenido buena parte de sus vínculos con la institución, su posición ha cambiado considerablemente en los últimos años. Ahora, a la sombra de las polémicas que han rodeado a su padre y con su matrimonio bajo el foco de los rumores, la princesa afronta una fecha señalada marcada por la incertidumbre.

Durante años, Beatriz y su hermana Eugenia han disfrutado de determinados privilegios vinculados a su posición dentro de la familia real. Entre ellos se encuentra el uso de viviendas pertenecientes al patrimonio de la Corona. Sin embargo, su situación es diferente a la de los miembros working royals, ya que ninguna de las dos desarrolla una agenda oficial en representación de la institución. Esta circunstancia ha alimentado durante los últimos años el debate sobre el papel que ocupan dentro de la monarquía y sobre los privilegios que conservan pese a encontrarse alejadas de la primera línea.

Beatriz y Eugenia de York, en el punto de mira

Las hermanas York han tenido que convivir durante años con una realidad especialmente complicada: su apellido está inevitablemente ligado a la figura de su padre. Las polémicas que han rodeado al ex príncipe Andrés han terminado salpicando a toda su familia y han contribuido a que Beatriz y Eugenia permanezcan bajo una lupa mediática que ellas mismas no han elegido. A diferencia de Guillermo, Kate o los reyes Carlos III y Camila, su actividad pública no está vinculada al trabajo institucional de la Corona y sus apariciones suelen estar relacionadas con actos sociales, eventos familiares o compromisos personales.

Esto también ha influido en su percepción pública. Sus amistades, sus círculos sociales y algunas de sus apariciones han generado críticas a lo largo de los años, mientras ellas han tratado de construir una identidad propia al margen de las controversias de su padre. Una tarea nada sencilla cuando el apellido York continúa siendo uno de los más controvertidos de la monarquía británica.

Los rumores sobre su matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi

A todo esto se suma ahora una nueva cuestión que ha puesto el foco sobre Beatriz. En las semanas previas a su 38 cumpleaños han comenzado a circular rumores sobre un supuesto distanciamiento de su marido, Edoardo Mapelli Mozzi. El principal motivo señalado ha sido la distancia física entre ambos debido a los compromisos profesionales del empresario en Estados Unidos, mientras Beatriz ha permanecido en Reino Unido junto a sus hijas.

También ha llamado la atención que la pareja no haya protagonizado este año la misma exposición pública en torno a su aniversario de boda que en ocasiones anteriores. Un detalle que ha alimentado las especulaciones, pero que por sí solo no demuestra que exista una crisis matrimonial.

De hecho, no existe confirmación por parte de Beatriz o Edoardo de que su matrimonio atraviese una crisis y personas próximas a la pareja han rechazado esas informaciones. El propio empresario ha hablado recientemente de su familia y de la importancia que tiene para él pasar tiempo con los suyos, unas declaraciones que han cobrado especial relevancia precisamente cuando su matrimonio se encuentra bajo el foco.

Una familia cada vez más alejada del núcleo de la Corona

La historia de los York continúa estando marcada por las consecuencias de las polémicas que han rodeado al ex príncipe Andrés y su relación con Jeffrey Epstein. La aparición de las acusaciones de Virginia Giuffre contra el entonces duque de York provocó una enorme crisis de reputación que terminó afectando a su posición dentro de la familia real.

Desde entonces, la distancia entre Andrés y el núcleo institucional de la monarquía se ha hecho cada vez más evidente. Y aunque en ocasiones se ha especulado con la existencia de una corriente contraria a los York dentro de Buckingham, estas teorías no han sido confirmadas oficialmente.

Beatriz, mientras tanto, continúa formando parte de la línea de sucesión y mantiene su título de princesa. Su 38 cumpleaños llega así en un momento en el que la familia York vuelve a estar bajo el foco. Una celebración que debería ser motivo de alegría y que, sin embargo, llega acompañada de demasiadas preguntas alrededor de su familia y de su matrimonio.