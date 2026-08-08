El equipo de ‘First Dates’ cumple el deseo de un soltero: «Quiero comérmela con nata»

First Dates continúa con su travesía amorosa, también en verano. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los grandes esenciales de Mediaset España. Y es que, tras más de diez años ayudando a los solteros de nuestro país a encontrar el amor, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que apuesten por vivir la experiencia de primera mano. Una situación que, recientemente, nos ha llevado a conocer a participantes como Rocío. La soltera se presentó en el formato con las ideas claras y muchas ganas de encontrar a su hombre ideal. Y es que su objetivo es encontrar a alguien que sea físicamente tu tipo y, a poder ser, que esté musculado.

Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización de First Dates le presentó a Juanjo. El participante llegó al local del amor y en su presentación confesó que, si no hubiera sido por el entreno, su vida se hubiera orientado por el mal camino. El primer encuentro entre ambos participantes ha sido muy positivo. Pues, los comensales no dudaron en mostrar la atracción física que sentían por el otro. Así pues, ante ello, los dos estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante. Un lugar donde tuvieron la oportunidad de hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor.

Juanjo cree que si Rocío, su cita de ‘First Dates’, se opera, sería un «pepinazo»

La velada fue avanzando estupendamente y los solteros no podían estar más encantados con la buena conexión que estaban sintiendo. Por ello, tuvieron claro que querían que su postre tuviera nata, pero esto lo probaron en el reservado del formato. «Quiero comérmela con nata», confesó él. Ambos estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta un lugar más discreto donde poder ser más cercanos. Por ello, sin dudarlo dos veces, se pusieron el traje de baño y se metieron en el jacuzzi.

Juanjo estaba encantado con el cuerpo de Rocío, pero consideraba que si se hacía algún retoque estético, pasaría de «pepino» a «pepinazo». Así pues, lejos de mostrarse reservados por las cámaras, comenzaron a jugar con la nata. El soltero aplicó un poco de ella por el cuerpo de su cita y no dudó en lamerla donde la tenía. «Ha estado bien, ha estado bien. La nata ha estado buena», comentaba ella entre risas en uno de los totales.

Visto lo visto, estaba claro que en la decisión final de First Dates no iba a haber sorpresas. Y es que ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita. Por ello, concluyeron el encuentro con un apasionado beso. Un total acierto por parte del equipo de Cuatro, sin lugar a duda.