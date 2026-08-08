Sale a la luz cuánto pagaban en el ‘Deluxe’ por programa

María Pascual, aunque todos la conocemos como María Lapiedra, hace años que está desaparecida del mundo de la televisión y de la prensa del corazón, pero desde el año 2006 fue uno de los rostros más conocidos gracias a programas como Dónde estás, corazón, Aquí hay tomate, Salsa rosa, Enemigos íntimos y La noria. También fue una habitual de Sálvame y de la edición Deluxe, que se emitía los viernes noche, pero tuvo que saltar a los sábados por culpa de Tu cara me suena al vencerle en los duelos. Del programa nocturno fue una invitada habitual, tanto que sabe perfectamente los cachés que se manejaban entonces, una época que ahora es pasado y en la que el mundo del corazón vive una crisis en televisión, pasando todo a internet.

En una reciente entrevista en un podcast, la catalana ha querido hacer balance de su etapa como personaje del corazón: comenzando por su etapa como actriz erótica y para dar el salto a programas como Supervivientes y el mencionado Sálvame. Pese a que califica de «muy intensa» aquella etapa, debido a que se lanzaban rumores de cualquier tipo sobre su vida sin contrastar —algo habitual en aquel programa—, reconoce que ganó «mucho dinero» y que gracias a eso «lo pudo invertir» y procurarse un futuro más tranquilo. También asegura que ahora, en su faceta de influencer, ha podido llevar a tener más de 300.000 seguidores gracias a que es conocida por millones de personas gracias a la televisión, algo que le ha «facilitado» las cosas.

Sobre las condiciones, María ha contado que «si hacías un Deluxe, tenías que estar dos semanas sin ir a la competencia». Esta cláusula es habitual en programas como ¡De Viernes! y revistas del corazón, que firman contratos exclusivos para que los personajes no puedan ir por programas de la competencia hablando del mismo tema.

María Lapiedra: «El ‘Deluxe’ era el que mejor pagaba»

En aquel momento, el programa de Telecinco tenía la competencia de Dónde estás corazón, de Antena 3, pero asegura que «el Deluxe era el que mejor pagaba», por lo que prefería respetar esos acuerdos, que de saltárselos le hacían perder el dinero acordado del caché. «Mi caché era entre 8.000 y 12.000 euros por programa. Estaba muy bien», ha contado en Powering Beauty Podcast, aunque explica que esas cantidades dependen del personaje: hay que tener en cuenta si está en un momento de mucha fama o si necesita promoción de un nuevo proyecto.

Pero la competencia no estaba sólo en la televisión, también entre los programas y las revistas. «Lecturas te podía pagar 15.000 y hasta 18.000 euros, pero luego te decía: ‘Y ahora estas dos semanas sin ir al Deluxe’». El juego que ella hacía —y seguro muchos otros famosos— era esperar dos semanas a cumplir con aquella exclusiva y poder visitar el plató de Jorge Javier Vázquez, aunque cobrando algo menos de dinero: «Luego hacías los cálculos y merecía la pena».

Si tomamos nota de sus palabras, en una combinación de exclusiva en una revista (18.000 euros en su máximo) y un paso por Telecinco dos semanas después (8.000 euros el mínimo que ha contado), María Lapiedra podía embolsarse hasta 26.000 euros en apenas tres semanas y sólo por dar un par de entrevistas y entrar al juego de los colaboradores en directo.

Desvela el caché que pagan en TVE a los famosos

Tras el fiasco de La familia de la tele, La 1 sólo cuenta con un programa dedicado al mundo del corazón en su parrilla, que es DCorazón, presentado por Anne Igartiburu y Javi Hoyos. Allí, asegura, le han llegado a ofrecer 150 € por acudir al plató, pero sin pagarle el transporte, teniendo que costear ella misma el AVE de Barcelona a Madrid, algo que asegura «que no le compensa».

Lo que María no ha contado en ese podcast es que tiene completamente cerradas las puertas de Telecinco debido a que Gustavo González, su pareja y padre de su hija, fue uno de los cabecillas de la conocida como Operación Deluxe. El paparazzi tenía un contacto en la Policía Nacional que se dedicaba a revisar las fichas policiales de numerosos famosos, para poder dar informaciones delicadas en antena o incluso negociar exclusivas a cambio de no sacar a la luz problemas policiales.

Esa causa sigue abierta, siendo lo que llevó a la ruina al universo Sálvame y obligó a Telecinco a fulminar el programa, llevándose por delante a otros como Socialité y el propio Deluxe. De no ser así, Lapiedra podría tener cabina en espacios como ¡De Viernes!, pero eso es imposible.