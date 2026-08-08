Todo lo que debes saber de Burak Özçivit y cómo se ha convertido en el actor mejor pagado de Turquía

Desde hace unos años, las ficciones turcas se han convertido en el tipo de contenido audiovisual más demandado de las parrillas televisivas a nivel internacional. Y es que todas logran cautivar al espectador con su trama. Pero, lejos de quedar aquí, su éxito ha influido en el hecho de que el caché de sus actores aumente considerablemente. Nombres como Can Yaman ya no nos dejan indiferentes, pero el de Burak Özçivit tampoco. Y es que, según se ha podido saber, el artista es el actor turco mejor pagado de todos. Realizamos un breve repaso para conocerle mejor.

Burak Özçivit ha logrado hacerse un hueco en la industria de manera exitosa. Según citan varios medios de comunicación, su popularidad y demanda es tal que cobra hasta 6.000 euros por capítulo. Una cifra al alcance de unos pocos que lo posiciona como uno de los actores más exitosos de la industria interpretativa turca. Y es que, en el caso del artista, ha sido galardonado con todo tipo de premios a nivel internacional, como un Emmy Internacional por la ficción Amor Eterno o por la Mejor Telenovela en los Premios de Televisión de Venecia para Imperio.

Burak Özçivit, actor, modelo, músico y padre de familia

Nacido en 1984, Burak Özçivit se presenta como un actor y modelo que comenzó a triunfar tras ganar Best Model of Turkey. Un campeonato donde se coronó con solo 19 años. Su gran salto a la interpretación llegó en el 2006, momento en el que fue fichado para formar parte de la serie Eksi 18. Unos primeros pasos que le abrieron las puertas a numerosas producciones turcas. De hecho, a nivel televisivo ha formado parte de ficciones como Zoraki Koca, Baba Ocağı, İhanet, Kara Sevda y Kuruluş: Osman, entre otras.

Lejos de quedar ahí, ha sido imagen de marcas publicitarias muy importantes y ha lanzado al mundo su propia música. Pues, también ha probado suerte en la industria del espectáculo musical. El éxito de su carrera no es solo por su talento. El galán turco ha sabido elegir bien los proyectos profesionales en los que se envuelve. Con más de 24 millones de seguidores en Instagram, el artista también obtiene sus ganancias con su imagen y como creador de contenido.

Pues, aprovecha este espacio para compartir contenido relacionado con su carrera profesional, sus nuevos proyectos y momentos que marcan sus días. Por otro lado, a nivel sentimental, el artista turco comenzó un romance con Fahriye Evcen en el 2014. Una historia de amor que los llevó al altar en el 2017 y que siguen disfrutando actualmente. De hecho, la pareja ha dado la bienvenida al mundo a dos hijos en común: Karan Özçivit y Kerem Özçivit.