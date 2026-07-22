Sale a la luz la razón por la que Can Yaman abandonó Italia: «No aguanto más el acoso…»

Indiscutiblemente, el nombre del actor turco que más ha sonado durante los últimos meses ha sido el de Can Yaman. El popular actor se encuentra en nuestro país, concretamente en Madrid, porque se ha embarcado en su primer proyecto en español. Un nuevo reto profesional para él que enfrenta con mucha ilusión, pues ha aprendido nuestro idioma con el único objetivo de realizar su labor como es debido. Largas horas de aprendizaje con las que pretende hacer de Laberinto de mariposas uno de sus trabajos más exitosos. Y es que el artista no es solo un éxito en su tierra natal, también lo es a nivel internacional.

Sin embargo, la fama siempre tiene sus dos caras. No todo es siempre color de rosas y el galán turco lo sabe. De hecho, desde que su popularidad aumentó considerablemente se vio en la obligación de tomar medidas drásticas en su vida. A sus casi 37 años tiene claro que es mejor tener un círculo pequeño y leal que tener uno grande. Además, siempre prioriza su salud mental y física sobre lo demás. Una actitud que le llevó a abandonar Italia. Pues, no podía hacer o vivir nada sin ser acosado por sus detractores.

Can Yaman se sincera: «Os quiero, pero también me quiero a mí mismo»

A través de sus redes sociales, el actor se sinceró hace un tiempo. «Os quiero igual, espero que todos podamos encontrar la paz, porque la necesito tanto… Traté de ser siempre reservado, pero al mismo tiempo unido a vosotras. He tratado de encontrar este equilibrio excepcional. Me gustaría decirles a los que me quieren de verdad: no me voy de Italia, estén tranquilos, mi próximo proyecto global en una plataforma muy importante», contó.

Asimismo, lejos de quedar aquí, el turco continuó explicando el motivo de su decisión. «Definitivamente me voy de mi casa en Roma, porque la gente ha sobrepasado todos los límites aquí. No aguanto más el acoso que sufro ni con la agresión que tiene que sufrir cada mujer que se relaciona conmigo si no es la que tú ‘aceptas’. Repito: os quiero, pero también me quiero a mí mismo. Vamos a relajarnos, os deseo mucho amor», dijo. Y es que no es la primera vez que el artista tiene que dar explicaciones por cualquier cosa que haga. Como bien hemos informado, ha tenido que justificarse por aspectos como quitarse la barba o engordar un poco.

Por otro lado, tampoco sería la primera vez que Can Yaman es víctima de acoso. Tal y como él mismo ha contado en varias ocasiones, la prensa turca no le trata de la mejor manera. El acoso y la presión son constantes. De hecho, no han sido pocas las noticias de bulos que giran en torno a su nombre. Una situación que lo llevó al límite en muchos sentidos. Por ello, hizo las maletas con el objetivo de seguir creciendo a nivel interpretativo y alejarse de tanta presión mediática.