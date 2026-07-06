Can Yaman, tajante ante las críticas por su físico: «Peso 105 kilos, pero…»
El actor se ha mostrado muy molesto
Poco a poco y con el paso del tiempo, Can Yaman se ha convertido en uno de los actores turcos más conocidos y consagrados en la industria interpretativa. El artista, de 36 años, ha conquistado a la audiencia con sus papeles en diversas producciones. De hecho, inolvidable en su labor en ficciones como Erkenci Kuş (Pájaro soñador), Dolunay (Luna llena) y Bay Yanlış (El hombre equivocado). Una serie de historias que cruzaron el charco debido a su éxito nacional y alzaron el nombre del actor turco hacia lo más alto. Eso sí, el artista no ha arrasado solo por su talento interpretativo, sino que también lo ha hecho por su atractivo físico.
Por ello, cualquier cambio nunca pasa desapercibido para sus fans. Una situación de la que pudimos ser testigos hace unas semanas, cuando se quitó la barba. Pero, ahora, la situación ha ido más allá. Y es que, los seguidores del turco se han mostrado muy alarmados al ver que el artista ha cogido un poco de peso. El caos se ha desatado a tal nivel que, incluso, el propio Can Yaman ha tenido que pronunciarse al respecto. De hecho, en tono molesto, el actor ha acusado a la prensa turca por dar difusión a este tipo de noticias.
Can Yaman se muestra muy molesto: «Dejen de intentar ver desde dónde pueden atacarme o cómo pueden destruirme»
A través de sus redes sociales, Can Yaman ha publicado una instantánea donde muestra su cuerpo en ropa interior. Un movimiento con el que ha querido parar cualquier tipo de habladurías y por el que se ha manifestado. «No se preocupen, peso 105 kilos, pero tengo músculo por todas partes. Solo parezco grande cuando me pongo traje, no tengo barriga», asegura. Y es que ha querido dejar claro que su físico también tiene que cambiar según los proyectos interpretativos que tenga que realizar.
«Yo no me parezco a cualquiera, soy extremadamente profesional. Subo de peso, bajo de peso, hago lo que haga falta según las circunstancias. No pienso dejarme estar jamás», dejó claro. Pues, siempre ha mostrado que le gusta cuidarse y hacer deporte. Una disciplina que no piensa abandonar. «No esperen que yo deje de entrenar, que me derrumbe, que me arruine y me amargue. No pueden herirme con estas noticias, ya tengo callo de tantos años», escribe.
Pues, cabe señalar, Can Yaman siempre se ha mostrado muy molesto con la prensa turca. Según ha contado en varias ocasiones, durante años ha recibido un ataque constante. Una situación que no le ocurre en países como España o Italia, motivo por el que se ha mudado. «Concéntrense en los éxitos y en las cosas buenas. Dejen de intentar ver desde dónde pueden atacarme o cómo pueden destruirme», señala. Unas palabras con las que se ha mostrado muy contundente.