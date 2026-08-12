Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 12 de agosto: Marta, celosa de la relación entre Bianca y Digna
Capítulo 624 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 11 de agosto: Beatriz se prepara para su cita con Gabriel
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia. El pasado martes 11 de agosto, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar del capítulo 623 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Gabriel no tiene reparos a la hora de excusarse en el trabajo, y todo para no acudir a la actuación de Julia. Todo ello mientras Manuela anima a Eduardo para que vaya a ver a Roque.
Por si fuera poco, también aprovecha la ocasión que se le ha presentado para pedir ayuda a Miguel por el estado de salud de Claudia. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Beatriz, por su parte, se prepara para su cita con Gabriel. Pero no todo queda ahí, puesto que decide sincerarse con Begoña a la hora de contarle que tendrá una cita con su novio. Todo ello mientras Digna y Bianca, a pesar de sus prejuicios, han terminado conectando de una manera verdaderamente sorprendente y espectacular.
¿Qué sucede en el capítulo 624 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 12 de agosto?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Bianca continúa ganando terreno con Fina, mientras que Marta no puede evitar sentir celos de la relación entre Bianca y Digna. Miguel, por su parte, se arma de valor para diagnosticar a Claudia.
Pero no todo queda ahí, puesto que también se lleva a cabo el homenaje de Brossard. Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta historia van a poder ser testigos de cómo un comportamiento de lo más inesperado termina por torcer la cena de los Salazar. En cuanto a Digna, da el importantísimo paso de invitar a Valentina a cenar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3