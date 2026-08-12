Ben Affleck vuelve a la dirección con ‘Animales’, el nuevo ‘thriller’ político de Netflix que también protagoniza

Tras el notable éxito de crítica y audiencia cosechado con su última labor directiva en AIR (2023), Ben Affleck retoma el pulso detrás de las cámaras con Animales (Animals), un ambicioso thriller político y policíaco producido por Netflix. Con este proyecto, el cineasta galardonado con el Oscar reafirma su gusto por las narrativas de intriga, violencia contenida y drama moral, con el que se adentra también en los rincones de la ambición política.

Animales lleva al espectador al corazón de Los Ángeles durante una intensa campaña electoral. Affleck no sólo asume la dirección de la película, sino que también interpreta al personaje principal: Mark Kimball, un influyente candidato a la Alcaldía.

La vida de Kimball y su esposa, Abigail (Kerry Washington) da un vuelco devastador cuando secuestran a su hijo repentinamente. Para pagar el rescate, la pareja busca reunir contrarreloj una gigantesca suma de dinero. A medida que intentan cumplir con las exigencias de los secuestrados, comienzan a salir a la luz oscuros secretos familiares y acuerdos corruptos que obligan a los protagonistas a tomar decisiones al límite. Los acontecimientos generan así una situación que amenaza con destruir las aspiraciones políticas, la familia y los principios éticos de Kimball.

El aspecto de Animales destaca por la implicación directa de Artists Equity, la productora independiente fundada por Ben Affleck y Matt Damon. De hecho, en un principio, el protagonista de La Odisea iba a protagonizar la película, pero Affleck asumió el papel por motivos de agenda, mientras que su socio mantiene su vinculación con la cinta como productor ejecutivo.

La faceta de Ben Affleck como director comenzó en 2007 con la aclamada Adiós pequeña, adiós, drama protagonizado por su hermano Casey Affleck y con el que demostró su pulso para retratar la atmósfera criminal.

Tras ello, Ben Affleck consolidó su prestigio tras las cámaras con The Town (Ciudad de ladrones, 2010) y Vivir de noche (2016). Su última incursión como director fue AIR (2023), que aborda la historia de la legendaria alianza comercial entre Nike y Michael Jordan.

Antes de tomar las riendas de los rodajes, Affleck se estableció como una de las estrellas masculinas más destacadas de Hollywood. Tras despuntar en el cine independiente de los 90 con títulos de culto como Movida del 76 y Persiguiendo a Amy, alcanzó la fama comercial con superproducciones de la talla de Armageddon (1998), Pearl Harbor (2001) y Pánico nuclear (2002).

Asimismo, ofreció dramáticas y aplaudidas interpretaciones en Hollywoodland (2006), en el alabado thriller de David Fincher Perdida (2014), en The Way Back (2020) y en El último duelo (2021). También dejó una huella indeleble en la cultura popular al enfundarse el traje de Batman.

Con su trayectoria, Ben Affleck ha obtenido los galardones más codiciados de la industria cinematográfica: un Oscar a Mejor guion original por El indomable Will Hunting, coescrita junto a Matt Damon, y otro a la Mejor película como productor de Argo, película con la que también logró el BAFTA, el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores, reconocimientos a los que se suma la Copa Volpi al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Animales se estrenará en Netflix el 9 de octubre, tras su paso por cines. Affleck promete un thriller con el que explorar el precio del poder y los matices morales de la desesperación humana. La película cuenta con la clasificación R (en Estados Unidos) debido a su tono sombrío, escenas de violencia y tensión psicológica insostenible, con un reparto que completan Gillian Anderson, Steven Yeun, Ray Fisher, Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz.