Ben Affleck gana un millón de dólares en ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ben Affleck ha conquistado el gran premio de ¿Quién quiere ser millonario? (Who Wants to Be a Millionaire?), el mítico concurso de televisión que se emite en la ABC de Estados Unidos y en la plataforma de streaming Hulu. El actor ha ganado un millón de dólares en el programa presentado por Jimmy Kimmel, cuya edición en España presentaron Carlos Sobera, Antonio Garrido, Nuria Roca y Juanra Bonet.

El ganador del Oscar por El indomable Will Hunting ha demostrado que no sólo tiene talento para dirigir, escribir y actuar, sino también para desenvolverse en los juegos que requieren destreza con la cultura general.

Affleck formó tándem en ¿Quién quiere ser millonario? con Jamie Ding, ganador de Jeopardy!, otro conocido formato de la televisión estadounidense de estilo trivial, y juntos alcanzaron la mayor de las recompensas: el codiciado millón de dólares.

La audiencia del programa de Kimmel destacó el sentido del espectáculo de Affleck, entregado al entretenimiento, al mismo tiempo que sus conocimientos sobre temas relacionados con la historia.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió en el ecuador del programa, cuando los concursantes debían asegurarse los 500.000 dólares. La pregunta aludía a un hito histórico logrado sólo dos meses después de que un artículo de la prensa afirmara que no ocurriría en «un millón de años».

Affleck recordó entonces una lectura sobre grandes errores de la prensa, y acertó que se trataba del vuelo de los hermanos Wright en diciembre de 1903, el primero controlado, sostenido y con motor de una máquina más pesada que el aire. The New York Times había publicado dos meses antes de ese vuelo un editorial en el que se afirmaba que el ser humano tardaría millones de años en desarrollar una máquina voladora que realmente funcionara.

La pregunta final, la 15.ª, hacía alusión a una tradición estadounidense, la de Acción de Gracias. Ding y Affleck tuvieron que adivinar qué pavos no habían sido indultados por un presidente de Estados Unidos, una costumbre formalizada por George H. W. Bush en 1989. Tuvieron que elegir entre cuatro parejas de nombres.

La pregunta del millón de euros

¿Cuál de las siguientes parejas de nombres de pavos nunca ha sido indultada por un presidente de Estados Unidos?

Peanut Butter & Jelly

Tater & Tot

Mac & Cheese

Spaghetti & Meatball

En este punto, decidieron asegurarse con el comodín de consulta al presentador. Precisamente, Jimmy Kimmel pronuncia cada año un monólogo sobre el indulto del pavo en su programa, y no recordaba haber hecho ninguno sobre Spaghetti & Meatball. Affleck confió en la memoria del humorista, y los confeti empezaron a llover en el plató de ¿Quién quiere ser millonario?.

Jimmy Kimmel les entregó el cheque millonario, cuya cuantía se destinará a la fundación benéfica que Affleck creó en 2009 con el empresario Whitney Williams, Eastern Congo Initiative, para apoyar a organizaciones comunitarias y dar visibilidad al este del Congo.

Hace apenas un año, fue Matt Damon, gran amigo de Ben Affleck y socio creativo -con el que ganó el Oscar por el guion de El indomable Will Hunting-, quien también ganó el millón de dólares en el concurso.