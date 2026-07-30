Qué significa la reflexión de La Odisea: «Aquello que más quieres, es lo que menos puedes tener y lo que menos puedes tener, es aquello que fue tuyo pero lo perdiste»

El estreno de La Odisea ha conseguido convertirse en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año. La nueva adaptación del poema épico de Homero está cosechando un gran éxito en los cines y, además de su espectacular puesta en escena, está dejando huella por las reflexiones que acompañan el viaje de sus protagonistas.

Muchos espectadores salen de la sala con una frase rondándoles la cabeza, una de esas citas que trascienden la pantalla porque parecen describir emociones que todos hemos sentido alguna vez. Se trata de esta: «Aquello que más quieres, es lo que menos puedes tener y lo que menos puedes tener, es aquello que fue tuyo pero lo perdiste».

Una frase que habla del deseo y de la pérdida

Aunque pueda parecer una simple reflexión sobre el amor o la nostalgia, esta cita encierra una de las ideas más profundas de la condición humana: tendemos a valorar con más intensidad aquello que no está a nuestro alcance.

El ser humano suele desear aquello que no puede conseguir. En psicología existe incluso un fenómeno conocido como «reactancia», por el que algo aumenta su valor en nuestra mente cuando sentimos que nos está prohibido o resulta inalcanzable. La frase resume perfectamente esa sensación de perseguir constantemente lo que parece escaparse de nuestras manos.

Pero la segunda parte va todavía más allá. «Lo que menos puedes tener, es aquello que fue tuyo pero lo perdiste» recuerda que hay pérdidas irreversibles. No se refiere únicamente a una persona o a una relación sentimental, sino también a etapas de la vida, oportunidades, lugares, amistades o incluso a la versión de nosotros mismos que existía en otro momento.

El verdadero mensaje de La Odisea

La historia de Odiseo gira precisamente alrededor de esa idea. Durante años lucha por regresar a Ítaca, el lugar que una vez fue suyo. Sin embargo, el viaje le cambia para siempre. Cuando finalmente vuelve, descubre que nada permanece exactamente igual: ni él es el mismo hombre que partió ni su hogar puede devolverle el tiempo perdido.

Por eso la frase no solo habla de recuperar algo material. Habla de aceptar que existen experiencias que, una vez desaparecen, nunca pueden volver de la misma manera. Podemos regresar a un lugar, reencontrarnos con personas o reconstruir una vida, pero jamás recuperar exactamente aquello que se perdió.

Una reflexión que invita a valorar el presente

Uno de los motivos por los que esta cita está conectando con tantos espectadores es porque cualquiera puede verse reflejado en ella. Todos hemos sentido alguna vez que solo comprendimos el valor de algo cuando dejó de formar parte de nuestra vida.

La reflexión también es una invitación a vivir con mayor conciencia el presente. Muchas veces damos por sentado aquello que tenemos hasta que desaparece. Solo entonces comprendemos que lo verdaderamente valioso no era lo que anhelábamos conseguir, sino aquello que ya estaba a nuestro lado.