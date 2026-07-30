George Orwell, sobre la censura: «Si la libertad significa algo, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír»

George Orwell dedicó gran parte de su obra a denunciar los peligros del autoritarismo, la manipulación de la información y la censura. Considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX, dejó una frase que continúa siendo objeto de debate en un contexto marcado por las redes sociales, la polarización y la desinformación. «Si la libertad significa algo, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír». Con esta reflexión, el escritor británico, nacido en la India defendía que la libertad de expresión sólo adquiere un verdadero significado cuando protege también las ideas que resultan incómodas para la mayoría.

Libertad no es escuchar lo que uno quiere

Para George Orwell, una sociedad libre no podía limitarse a permitir únicamente las opiniones con las que la mayoría estaba de acuerdo. Su pensamiento partía de la idea de que el debate, la crítica y la confrontación de argumentos son esenciales para el progreso democrático. Si una idea sólo puede expresarse cuando resulta popular o aceptada, la libertad pierde buena parte de su valor.

Esta reflexión mantiene una estrecha relación con el conjunto de su obra literaria. Tanto en 1984 como en Rebelión en la granja, Orwell mostró cómo los regímenes totalitarios controlan el lenguaje, manipulan los hechos y restringen la capacidad de los ciudadanos para pensar de forma independiente.

Defensa de la libertad intelectual

El origen de esta frase se encuentra en el prólogo que escribió para una edición de Rebelión en la granja, titulado The Freedom of the Press, un texto redactado en 1945 que permaneció inédito durante décadas. En él, el escritor defendía que la censura no sólo puede proceder del Estado, sino también de las presiones sociales, económicas o culturales que llevan a silenciar determinadas opiniones.

Su experiencia como corresponsal durante la Guerra Civil española y su rechazo tanto al fascismo como al estalinismo reforzaron su convicción de que cualquier forma de censura supone una amenaza para la democracia.

Libertad de expresión, un derecho

El mensaje de George Orwell encuentra respaldo en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948. Este texto reconoce el derecho de toda persona a expresar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio, sin injerencias.

No obstante, organismos internacionales y abogados recuerdan que este derecho convive con otros igualmente importantes, como la protección frente a la incitación a la violencia, el discurso de odio o la difamación. Por ello, el debate actual no gira únicamente en torno a la existencia de la libertad de expresión, sino también sobre sus límites legales y la responsabilidad con la que debe ejercerse.