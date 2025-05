Es la adaptación de una las mejores obras de la historia y acaba de llegar a Prime Video

Adaptar una novela a una película o una serie es bastante complicado. Por eso hay pocas adaptaciones que convenzan a los espectadores desde el primer momento. Una de ellas es la película 1984 que acaba de incorporarse al catálogo de la plataforma de streaming Prime Video y que está basada en la conocida obra del escritor George Orwell. Esta cinta británica se estrenó también en el año 1984 y es una compleja distopía que ha sido escrita y dirigida por Michael Radford. Esta ficción nos sitúa en un futuro en el que no existe la libertad y en el que su protagonista Winston Smith, un trabajador del Ministerio de la Verdad, no puede pensar ni reflexionar y al final se une a Julia y su grupo de amigos rebeldes los cuales están intentando descubrir qué es lo que está pasando. La película 1984 es una buena opción para los que quieran disfrutar de una distopía que nunca pasa de moda.

Esta no es la primera vez que se intenta adaptar esta compleja novela, ya que en 1954 se rodó una película dirigida por Rudolph Cartier que fue transmitida por la cadena televisiva BBC y en 1956 otra cinta dirigida por Michael Anderson. También se estrenó en 1985 la película británica Brazil dirigida por Terry Gilliam cuyo mundo distópico está inspirado en la novela 1984 de George Orwell, pero que cuenta también con otros elementos como su peculiar humor negro. Una brillante película protagonizada por los actores Jonathan Pryce, Kim Greist, Ian Holm, Bob Hoskins y Robert De Niro que también te sorprenderá.

La adaptación de Michael Radford se considera la más fiel a la novela de Orwell y está protagonizada por los conocidos actores John Hurt, Suzanna Hamilton y Richard Burton. Una cinta que ha contado desde su estreno con una buena acogida del público y la crítica y que fue nominada al premio BAFTA de Mejor Dirección Artística y obtuvo el premio a la Mejor Película Británica del Año en los Evening Standard British Film Awards de ese mismo año.

¿Qué ocurre en la película 1984?

La cinta nos sitúa en el año 1984 cuando los ciudadanos viven en una especie de dictadura en la que no tienen ninguna libertad. El protagonista de esta película es Winston Smith, papel que interpreta el actor William Hurt, un hombre que vive en Oceanía, en una zona regida por un gobierno totalitario liderado por el Gran Hermano. Wiston Smith es un trabajador del Ministerio de la Verdad que tiene que revisar todos los días las noticias y modificarlas para ser publicadas con la versión oficial del gobierno

Wiston podría vivir tranquilo, pero le encanta reflexionar y pensar, algo que no está prohibido por el gobierno. Esta actitud despierta las sospechas de los que gobiernan esa zona y, además, todo cambia para él, cuando un día recibe un mensaje en clave de una chica en un comedor popular del trabajo que se llama Julia. Esta mujer es una rebelde que vive en la clandestinidad con un grupo de amigos y que quiere conocer lo que está pasando de verdad.

Aunque el gobierno les va informando de la guerra en la que está inmersa Oceanía desde hace muchos años, los miembros del grupo de Julia sospechan que es una invención del gobierno para controlar a la población. Wiston comenzará a mantener una relación amorosa oculta con Julia, ya que también están prohibidas y poco a poco entrará en su mundo clandestino.

La película 1984 es una interesante distopía que habla de las posibilidades de control de la población gracias al miedo y en la que se habló por primera vez de términos como el Gran Hermano o la Habitación 101, que es aquella en la que se encuentran nuestros mayores miedos.

El reparto de esta original película

La película 1984 está protagonizada por el actor William Hurt que interpreta el papel del atormentado Winston Smith. A este fallecido actor le hemos visto en películas El beso de la mujer araña (1985), Hijos de un dios menor (1986) y Broadcast News (1987). Además este actor interpretó a Thunderbolt Ross en las películas del Universo cinematográfico de Marvel El increíble Hulk (2008), Capitán América: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y Viuda negra (2021).

También en el reparto están los actores Suzanna Hamilton (Memorias de África, Disraeli) que da vida a Julia, la rebelde mujer que conoce en el comedor Wiston Smith, el actor Richard Burton que da vida a O’Brien, Cyril Cusack al señor Charrington y el actor Gregor Fisher a Parsons.

La cinta 1984 de Michael Radford capta ese ambiente opresivo de la novela de George Orwell y nos sumerge en ese mundo distópico en el que Wiston y Julia intentan descubrir qué es lo que está pasando. Además de esta distopía en Prime Video se pueden ver otras ficciones como Westworld, Los 100, Elysium, Doce monos, Minority Report o The Man in the High Castle, entre otras muchas.