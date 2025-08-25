Éste es el audio que compromete al alcalde imputado de León que arropó a Sánchez en una zona incendiada

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Villablino (León), Silva Mozo, admitió en privado que el alcalde socialista, Mario Rivas, imputado por tráfico de influencias, habría cometido presuntamente este delito. OKDIARIO reproduce este lunes en exclusiva un audio donde interviene Mozo en dicho sentido. Sin embargo, la edil de Podemos-IU no adoptó ninguna medida para denunciar este posible delito ante instancias policiales o judiciales.

Mario Rivas fue el regidor que el domingo 17 de agosto hizo de anfitrión de Pedro Sánchez y le arropó en los incendios de León, en una ladera lejos de los vecinos afectados por los fuegos. También estuvo allí, en la comitiva blindada, la propia Silvia Mozo, a escasos metros del presidente del Gobierno.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada investiga a Mario Rivas, que además ocupa el cargo orgánico de secretario de Transición Justa del PSOE de Castilla y León, por usar el Ayuntamiento que dirige para encargar unos carteles de su ganadería familiar.

OKDIARIO tuvo acceso el pasado marzo a la denuncia presentada por un particular y a diversa documentación del caso. Por ejemplo, al albarán de compra de estos carteles, donde aparece el Ayuntamiento de Villablino (León) como cliente, con su propio NIF/CIF, esto es, P2420600E, y como lugar de entrega del pedido realizado a una empresa ubicada en Torrejón de Ardoz (Madrid)

A este respecto, la portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Villablino se pronunció en estos términos en privado: «Claro, no recuerdo porque a mí me pasaron las imágenes, pero claro, yo lo de que iba con el CIF del Ayuntamiento no lo había visto. Claro, por supuesto. Si él lo pide a ese nombre, está claro. Yo eso sí entiendo cómo va, porque las cosas de Podemos también las pagamos con el CIF de Podemos. Entonces, claro, si va con ese CIF, es que lo va a pagar con ese. No hay más vuelta de hoja. Exactamente», comentó.

Y añadió: «Además, da igual, aunque él luego lo hubiera pagado porque se arrepintiera por lo que sea. ¿Quién es él para andar poniendo cosas personales suyas con el CIF de tal o adelantando el dinero público del Ayuntamiento, aunque luego él lo pague? Me da igual. A posteriori. Es que eso ya…. Que no, que además tendría que justificarlo a ver cómo lo pagó y cómo demuestra que lo pagó. Que eso encima es una historia, porque qué cojones iba a pagar después… Si no, ¿qué sentido tiene que lo pagará antes?», señaló.

Albarán del pedido con el CIF/NIF del Ayuntamiento de Villablino (León)

Asimismo, en la hoja de fabricación de este pedido, reza el Ayuntamiento de Villablino, con fecha de entrega del día 8 de julio de 2021. También puede leerse que este encargo fue «pagado por transferencia», y en las condiciones de pago dice: «Contado por adelantado».

En concreto, en el albarán figuran también los dos vinilos (con sus distintas dimensiones) encargados desde el Ayuntamiento de Villablino con el logo de la ganadería familiar del alcalde. El importe de este pedido fue de 277,91 euros. Y la fecha que consta en el albarán es el 9 de julio de 2021.

Por su parte, la empresa de vinilos señaló que en un principio le solicitaron dos carteles para el Ayuntamiento de Villablino y que posteriormente fueron requeridos para que esa entrega y su facturación fuesen a nombre de Rubén Rivas, hermano del alcalde y también imputado en la causa, según publicó Diario de León. Tras dicho requerimiento, la empresa hizo un nuevo albarán y una nueva factura.

Según la denuncia, se habría cometido un delito de tráfico de influencias por usar el Ayuntamiento para el encargo de estos carteles de la ganadería familiar, fundamentalmente porque se aporta además un correo electrónico, al que también ha tenido acceso OKDIARIO, donde personal del Consistorio de Villablino, desde una cuenta oficial del mismo, se dirige a la empresa de vinilos para enviarle el justificante de ingreso de la «factura proforma».

También se adjuntan en este correo «los archivos en vector, pues supongo que os harán falta para realizar el corte», dice el correo. El personal del Ayuntamiento añade como dirección de entrega una vinculada al hermano del alcalde, y traslada a la empresa esta pregunta: «¿En qué fecha enviaríais el trabajo terminado?», recoge el texto.

La concejal Silvia Mozo y el alcalde Mario Rivas con Sánchez en Villablino.

Junto a ello, cabe reseñar que en la copia de este correo en poder de la empresa, consta escrito a mano lo siguiente: «El cliente dice que tiene que facturarse a nombre de Rubén Rivas», hermano del regidor socialista. Rubén Rivas, que sí ha declarado ya ante la juez a diferencia del propio alcalde de Villablino, manifestó en sede judicial que él realizó y pagó este pedido, si bien en otro momento admitió que le dio el dinero a su hermano Mario, el regidor de Villablino, según informó el periódico decano de la prensa leonesa.

El socialista Rivas gobierna esta localidad leonesa en minoría tras las últimas elecciones municipales de 2023, mientras que el grupo de Podemos-Izquierda Unida tiene cuatro concejales, y el PP, tres.