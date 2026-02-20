Trump desclasificará los archivos gubernamentales sobre «vida extraterrestre» mencionados por Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes a través de sus redes sociales que desclasificará los archivos gubernamentales sobre «OVNIs y vida extraterrestre» mencionados por el ex presidente Barack Obama a principios de esta semana en el pódcast del periodista Bryan Tyler, donde el ex mandatario subrayó que los extraterrestres «son reales».

«Con base en el gran interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) y Objetos Voladores No Identificados (OVNI)», ha indicado Trump en una publicación de su red social Truth.

El inquilino de la Casa Blanca ha extendido la instrucción a «cualquier otra información relacionada» con un asunto que ha descrito como «complejo, pero sumamente interesante e importante».

Durante declaraciones a la prensa, el mandatario también ha matizado que algunos archivos podrían contener información relevante que el público «merece conocer». Sin embargo, no ha detallado qué documentos específicos serán desclasificados ni ha establecido un calendario concreto para su publicación.

«Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and… pic.twitter.com/3fKQ7wrSvi — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

Los OVNIs en Estados Unidos

El debate sobre los OVNIs ha ganado legitimidad institucional en los últimos años. Desde la publicación en 2017 de vídeos grabados por pilotos de la Marina estadounidense mostrando objetos aéreos sin explicación inmediata, el Congreso ha celebrado audiencias públicas y el Pentágono ha creado oficinas específicas para analizar estos fenómenos.

Informes oficiales recientes han concluido que, hasta la fecha, no existe evidencia verificable de tecnología extraterrestre ni de contacto con formas de vida alienígena. La mayoría de los casos analizados han terminado atribuyéndose a fenómenos atmosféricos, drones, globos, errores de sensores o tecnología extranjera.

Aunque, en julio de 2023, se presentaron en el Congreso de Estados Unidos tres testigos que hablaron sobre el fenómeno OVNI: David Grusch, ex oficial de inteligencia; Ryan Graves, expiloto de la Marina; y David Fravor, comandante retirado.

Grusch afirmó que el gobierno estadounidense posee evidencia de «naves no humanas» y que ha recuperado «restos biológicos de origen extraterrestre». Por su parte, Graves y Fravor describieron encuentros directos con UAPs mientras servían en la Marina.