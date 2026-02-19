España ha disparado la compra de «armas de guerra» provenientes de Estados Unidos (EEUU), llegando a multiplicar dichas transacciones por 200 (es decir, un incremento cercano al 20.000%) mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende que hay que reducir la dependencia del país que dirige Donald Trump. Así lo ha podido calcular este periódico a través de los datos del Ministerio de Economía y Comercio. El cambio más importante se dio en el último trimestre del año pasado, cuando las compras de «armas de guerra» comenzaron a tocar niveles no vistos en mucho tiempo. Las cifras se dispararon con respecto al mismo periodo el año anterior.

Fuentes del Ministerio de Defensa explican a este periódico que estas transacciones deben ser aprobadas por el Ejecutivo: «La exportación o la importación la hace una empresa que solicita una licencia, la cual puede dirigirse, dependiendo del tipo de operación (importe y sensibilidad), a la Secretaría de Estado o al Consejo de Ministros».

Por tanto, Sánchez es el responsable último de que este tipo de transacciones se hayan disparado. Todo ello mientras defiende públicamente que hay que disminuir la dependencia que tiene Europa de Estados Unidos en cuestiones relacionadas con la Defensa.

Sin ir más lejos, esta misma semana el presidente socialista aseguró en la Conferencia de Seguridad de Múnich que hay que reforzar el pilar europeo de la OTAN a la vez que reduce la dependencia de la nación americana, poniendo «el foco en el desarrollo de la industria de la defensa en Europa», según Moncloa.

La oposición de Sánchez a todo lo relacionado con Trump en términos de Defensa viene de lejos. El conflicto más sonado fue cuando el líder del PSOE firmó la declaración en la que se comprometía «a invertir el 5% de su PIB anualmente» en estas partidas, mientras públicamente se negaba a sobrepasar el 2,1%. En resumen, Sánchez insiste en público en que no hay que gastar el dinero en Defensa norteamericana. Sin embargo, los datos muestran que, efectivamente, España ha disparado este tipo de adquisiciones.

España y la compra de armas a EEUU

Los datos del Ministerio de Economía y Comercio señalan que ha habido un crecimiento muy considerable en la importación de armas a EEUU pese al discurso público que ha ido manteniendo Sánchez. Así, en el cuarto trimestre del 2024, cuando Trump aún no gobernaba de forma efectiva en el país, tan sólo se hicieron compras de «armas de guerra» por valor de 133.433 euros.



En el primer trimestre de 2025, ya con el republicano en la Casa Blanca, estas adquisiciones se dispararon hasta rozar los 9 millones de euros. Tonalidad que mantuvo, aunque algo más relajada, en el segundo trimestre, cuando el montante de compras armamentísticas alcanzó los 5 millones de euros.

El tercer trimestre, característico por abarcar los meses de verano, apenas tuvo movimiento. Se registraron importaciones de «armas de guerra» estadounidenses por un valor paupérrimo de 3.700 euros. Con todo, a finales de año se vieron grandes operaciones.

El Ministerio de Economía y Comercio no revela todavía datos de diciembre del año pasado, por lo que lo único disponible del último trimestre es lo sucedido en octubre y noviembre de 2025. Con todo, teniendo en cuenta eso sólo, las importaciones armamentísticas de EEUU alcanzaron los 26,5 millones de euros. Esto supone multiplicar la cantidad por cerca de 200.