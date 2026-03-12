‘Atraco’ con vistas al mar: así son los precios del nuevo Parador de Ibiza, el hotel público donde un café cuesta 6 euros

El recién inaugurado Parador de Ibiza abrió sus puertas esta semana con una promesa irresistible: patrimonio histórico, vistas privilegiadas al mar, gastronomía mediterránea y la garantía institucional de formar parte de la Red de Paradores Nacionales. Ese selecto club de hoteles públicos que combina historia, turismo y promoción del territorio.

Lo que muchos visitantes no sabían es que la experiencia también incluye un breve máster acelerado en economía doméstica aplicado directamente a la cuenta del restaurante. Porque sí, el nuevo Parador de Ibiza es público, propiedad del Estado a través de la red de Paradores. Pero cuando uno abre la carta, la sensación es más cercana a haber entrado en un restaurante de lujo en un puerto deportivo que en un establecimiento estatal pensado para acercar el patrimonio a los viajeros.

La aventura económica puede comenzar por algo aparentemente sencillo: desayunar. Un café cuesta seis euros. No es un café cualquiera: es un café con vistas a Dalt Vila, con historia, con murallas renacentistas alrededor y con el orgullo de estar consumiendo en un establecimiento público.

Si uno decide sofisticar la mañana, el café caleta alcanza los 9 euros, el café bombón sube a 7 y el café irlandés llega a 13 euros. Las infusiones tampoco se quedan cortas: 6 euros por un té o infusión natural. Para acompañar el desayuno, el Parador propone dulcería artesanal por 8 euros.

La carta incluye una sección reducida de aperitivos, que curiosamente no supera los 12 euros, una especie de oferta en el contexto general. La carta principal arranca robusta con un clásico de la gastronomía española: jamón ibérico de bellota D.O. Dehesa de Extremadura por 45 euros los 100 gramos. Le sigue un surtido de quesos ibicencos por 22 euros, hummus de berenjena a la llama con chips de verduras y garbanzos tostados por 20 euros, y ensaladilla de carabinero con huevas de trucha y mahonesa de su coral por 25 euros.

Entre otros platos: ensalada de tomate con anchoa, boquerón, vinagreta de yondu y albahaca por 23 euros; croquetas de jamón ibérico: 8 unidades por 20 euros; brioche de sobrasada ibicenca con queso de cabra y miel de tomillo por 24 euros, y hamburguesa de retinta con sobrasada y queso de Mahón por 25 euros.

En el apartado de carnes: lomo de vaca madurada con patata raté y bimi frito por 38 euros, y arroces para mínimo dos personas, entre 28 y 35 euros por comensal. Entre ellos: arroz de bogavante y sepieta por 35 euros, arroz negro de sepieta y gamba blanca por 29 euros, arroz de verduras de temporada de la huerta ibicenca por 28 euros y arroz de secreto ibérico con calabaza por 30 euros.

La carta nocturna mantiene el mismo tono con platos como calamar de playa a la plancha por 34 euros, lomo de lubina de pesca sostenible por 35 euros, dentón con chalotas, lima e hinojo por 38 euros o tartar de atún rojo Balfegó con tuétano de vaca por 42 euros.

Para los amantes de la carne: chuletas de lechal con patatas cremosas al romero por 38 euros, presa ibérica de bellota lacada con compota de calabaza y frutos rojos por 34 euros, y tomahawk de vaca gallega de 1,2 kilos por 95 euros.

Postres: greixonera por 14 euros, flaó con sorbete de frutos rojos por 15 euros, torrija de ensaimada con crema helada de avellana por 16 euros y helados y sorbetes artesanos por 8 euros.

El Parador de Ibiza nace con la ambición de convertirse en uno de los principales atractivos turísticos de la isla. La ubicación es espectacular, el edificio histórico es impresionante y la cocina apuesta por el producto mediterráneo.

Pero para muchos visitantes hay un detalle difícil de ignorar: se trata de un establecimiento público dependiente del Estado. Un detalle que hace que más de uno levante una ceja cuando descubre que el café cuesta 6 euros y las croquetas 2,50 la unidad. Porque entre murallas renacentistas, vistas al mar y gastronomía de inspiración mediterránea, algunos clientes empiezan a sospechar que el verdadero plato estrella del Parador no es el arroz, ni el jamón, ni el tartar de atún… es la cuenta.

Una fortaleza del siglo XVI de Dalt Vila

El nuevo Parador de Ibiza es una fortaleza del siglo XVI de Dalt Vila, que permanecía clausurada desde la década de los 80. En 2009 se iniciaron las obras para transformarlo en parador de turismo, pero la aparición de restos arqueológicos obligó a replantear el proyecto integralmente y aumentar de manera significativa su presupuesto. Las obras se paralizaron en 2012 y no se reanudaron hasta el 2019, cuando el Gobierno aprobó una aportación adicional de 21,1 millones de euros para poder acabarlas.

Uno de los grandes hitos del proyecto ha sido la incorporación de un ambicioso plan para la musealización de nueve catas arqueológicas en un centro de interpretación integrado en el propio Parador. A través de infografías, cartelería y proyecciones audiovisuales, se explicarán los restos más importantes hallados durante las excavaciones.

Algunas de estas catas han sido restauradas para ser visitables por los clientes y el público en general. Este espacio convierte al Parador en un activo estratégico para el desarrollo cultural y la diversificación del turismo de la isla.