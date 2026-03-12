Ciclistas desatan la polémica por su conducción temeraria en una carretera de montaña de Mallorca

El comportamiento de algunos ciclistas en las carreteras de Mallorca vuelve a estar en el centro de la polémica. Un nuevo episodio de inseguridad vial los ha situado nuevamente en el punto de mira después de que un conductor haya grabado a un pelotón adelantando a varios vehículos en la carretera que asciende al Puig de Sant Salvador, en el municipio de Felanitx.

Tal y como se puede ver en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, un grupo de ciclistas circula realizando adelantamientos e invadiendo por completo el carril contrario en una vía estrecha, con línea continua y donde la visibilidad es muy limitada. Se trata de un tramo en el que las curvas se suceden de forma constante, lo que reduce todavía más el margen de maniobra para el resto de usuarios de la carretera.

En las imágenes se aprecia cómo varios integrantes del pelotón abandonan su carril para rebasar a otros vehículos, ocupando durante varios segundos el carril destinado al sentido contrario. Esta maniobra se produce en un punto especialmente delicado del trazado, lo que incrementa el riesgo de que pueda producirse un accidente si aparece tráfico de frente.

Durante toda la secuencia grabada, el conductor que registra las imágenes se ve obligado a circular a una velocidad muy reducida al tener a uno de los ciclistas justo delante de su vehículo. Esta situación le obliga a mantener la distancia de seguridad y a extremar la precaución para evitar cualquier incidente.

La escena refleja una situación de tensión en una carretera frecuentada tanto por conductores como por ciclistas, especialmente en zonas de montaña de Mallorca. El vídeo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la convivencia entre distintos usuarios de la vía y las condiciones de seguridad en este tipo de carreteras estrechas y con visibilidad limitada.