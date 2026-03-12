Ibiza multiplica por cinco el dinero dedicado al cuidado y manutención de menas: 12,5 millones

Ibiza ha multiplicado por cinco el dinero dedicado al cuidado y manutención de los 120 menas que tutela: 12,5 millones en siete años. Mientras el servicio de menores del Consell de Ibiza gestionaba en 2018 un presupuesto de 2,5 millones de euros, en 2025 esta cifra ha ascendido hasta los 12,3 millones.

La institución insular ha pasado de contar con 22 trabajadores dedicados a la atención residencial de menores en el inicio de la crisis migratoria a disponer actualmente de 156 profesionales en este ámbito. Del mismo modo, si en 2019 existían únicamente dos centros de acogida residencial, actualmente operan once centros destinados a atender el flujo de menores que llegan en patera a la isla pitiusa.

La partida específica para menas supone una media de 61.300 euros por menor al año, lo que se traduce en una media de 5.100 euros mensuales, aunque existen notables diferencias según el modelo de gestión.

Ante este panorama, el presidente del Consell de Ibiza del PP, Vicent Marí, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que solicita al Gobierno central que refuerce los mecanismos necesarios para frenar la ruta migratoria consolidada entre Argelia y Baleares, ante el impacto que está teniendo en los servicios públicos de la isla, especialmente en el sistema de protección de menores.

En el escrito, el presidente advierte de que la evolución de esta ruta en los últimos años ha provocado un incremento «exponencial e insostenible» de la llegada de embarcaciones a las costas ibicencas, generando una presión creciente sobre los servicios asistenciales del Consell.

Marí recuerda que la situación, «lejos de estabilizarse, ha continuado agravándose», lo que ha tensionado de forma notable la capacidad asistencial de la administración insular, especialmente en el ámbito de la atención a menores.

Pese a este esfuerzo, el presidente alerta de que la situación sigue siendo «extremadamente compleja y cada vez más difícil de sostener», ya que no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, la adecuada atención a los menores y la cohesión social del territorio.

En la carta también se hace referencia a los problemas derivados de la saturación del sistema, que recientemente provocó un incidente en uno de los centros de acogida y que evidencia, según el presidente, la dificultad para estabilizar las plantillas y encontrar profesionales que puedan atender un servicio actualmente desbordado.

Por todo ello, el presidente del Consell reitera al Ministerio del Interior la necesidad de impulsar medidas para eliminar la denominada ruta balear, así como promover acuerdos de cooperación con Argelia que permitan prevenir la salida de embarcaciones desde sus costas y avanzar en instrumentos bilaterales que faciliten el retorno de los menores inmigrantes a sus entornos familiares.

El presidente concluye su escrito reclamando una respuesta firme y coordinada por parte del Gobierno central ante una situación que, según indica, requiere una actuación decidida del Estado.