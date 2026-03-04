Una treintena de menas argelinos se lían a palos en un centro de Ibiza y dejan a una trabajadora herida

Ibiza vivió un estallido de violencia en uno de sus centros de menas cuando 28 jóvenes, la mayoría de origen argelino, iniciaron una brutal pelea. Como consecuencia de la reyerta, una trabajadora del centro tuvo que ser hospitalizada tras sufrir varias heridas al intentar separar a las partes implicadas.

El altercado tuvo lugar el pasado lunes por la tarde en el centro de menores no acompañados Pare Morey, ubicado en el recinto de Sa Coma. Hasta 28 menores de edad se enfrentaron entre sí, provocando un auténtico caos y terror entre los trabajadores y personal del centro.

En un primer momento tuvo que intervenir el personal de seguridad, que intentó que la situación no fuera a más y trató de separar a los bandos enfrentados. Minutos después se trasladó hasta el centro la Guardia Civil de Ibiza, que puso fin a la reyerta. Una de las trabajadoras trató de separara a los implicados, lo que le costó un traumatismo en el brazo y tuvo que estar en observación hospitalaria durante toda la noche.

Desde el Consell de Ibiza aseguran que llevaban mucho tiempo denunciando la grave situación de inseguridad que se vive en el centro de menas Pare Morey debido a la descontrolada avalancha de pateras que sufre la isla de Ibiza. «El centro sufre una presión enorme, tenía que acabar pasando», ha manifestado la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, que define a los jóvenes internados en dicho centro como «menores muy complicados».

Y lo peor es que el coste de mantener un mena en Ibiza es el más alto de España y roza los 10.000 euros al mes (9.600) incluyendo el alojamiento, educadores, manutención, ayudas, orientadores, cuidadores de los diferentes centros, actividades, material.

Desde Vox se han pronunciado sobre esta pelea y han denunciado el «fracaso absoluto» de las políticas de menores del gobierno insular de Ibiza. Según el conseller Jaime Díez de Entresotos, el centro Padre Morey se encuentra en una situación de «saturación crónica» debido a la llegada «incesante» de pateras a las costas de la isla.

«El centro está desbordado y la única respuesta del Consell ha sido el clientelismo con empresas externas, en lugar de afrontar el problema de raíz: la inmigración ilegal», ha criticado el dirigente de Vox.

En este sentido, ha calificado de «escándalo» que «con un coste de más de 9.000 euros mensuales por menor, no se pueda garantizar la seguridad ni dentro ni fuera de los centros, ni públicos ni privados».

Es por ello que el conseller de los de Abascal pedirá en el próximo pleno insular una auditoría tanto del centro Padre Morey como de la gestión de las plazas para menores migrantes externalizadas por el Consell.

También reclamará al Consell que explique «los riesgos laborales que están asumiendo» los trabajadores del centro Padre Morey y las medidas adoptadas tras lo sucedido.

«No podemos permitir que el Consell siga regando con millones de euros a entidades privadas para gestionar una competencia que les viene grande, mientras los vecinos de Eivissa sufren las consecuencias de esta falta de control», ha concluido.