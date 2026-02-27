Golpe a las mafias del mar: detenidos en Ibiza 3 patrones que explotaban los ‘taxi pateras’ desde Argelia

Nuevo golpe contra el tráfico ilegal de personas en Baleares. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en Ibiza a tres varones de origen argelino acusados de dirigir embarcaciones dedicadas al transporte clandestino de migrantes desde las costas del norte de África hasta las Pitiusas.

La operación ha permitido destapar una modalidad cada vez más rentable para las redes criminales: pateras rápidas que no solo trasladan migrantes, sino que regresan inmediatamente a Argelia para repetir el trayecto y multiplicar beneficios en cuestión de días.

Una de las embarcaciones interceptadas transportaba a 14 varones argelinos y navegaba a seis millas al sur de Formentera cuando fue detectada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El patrón fue identificado en el momento de la intervención y, posteriormente, los investigadores de la UCRIF de la Policía Nacional localizaron a un segundo responsable implicado en la travesía.

El objetivo era claro: dejar a los migrantes en las islas y volver rápidamente al punto de origen aprovechando las buenas condiciones meteorológicas. Estamos hablando de los conocidos como ‘taxi pateras’. Cuanto más corto el viaje, mayor el beneficio. Las mafias reducen costes, reutilizan embarcaciones y aumentan el precio del trayecto.

La segunda patera, una embarcación de fibra de cinco metros con 10 personas a bordo, fue detectada desde el aire por el Grupo de Aviones de la Guardia Civil durante un vuelo de vigilancia marítima coordinado por el CECOR VIGMAR. La nave alcanzó la zona de Figueretas, en Ibiza, donde finalmente se logró identificar y detener al patrón gracias al análisis de imágenes y al trabajo de investigación sobre la disposición de los ocupantes durante la travesía.

En total, 24 migrantes fueron localizados en ambas actuaciones, todos ellos varones adultos de origen argelino. Las fuerzas de seguridad advierten de que este sistema de «viajes exprés» permite a las organizaciones criminales aumentar exponencialmente sus ingresos y consolidar una ruta que conecta directamente Argelia con Ibiza y Formentera. Las detenciones suponen un nuevo revés para estas redes, que buscan convertir el Mediterráneo en una autopista clandestina hacia Europa.