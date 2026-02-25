La ruta argelina lanza una caravana de 17 pateras con 311 ilegales hacia las costas de Baleares

Las calmas de febrero han traído otra oleada de pateras a la costa de Baleares. Desde el lunes de esta semana ya son 311 inmigrantes ilegales interceptados en el archipiélago, llegados en un total de 17 embarcaciones. Mallorca, Formentera, Ibiza y Cabrera han sido los principales puntos de interceptación de los efectivos de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Un total de 69 personas han sido rescatadas entre las últimas horas de este martes y las primeras del miércoles a bordo de varias embarcaciones que han llegado a Baleares.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 22.19 de este martes, las autoridades han socorrido a 24 personas en la primera embarcación que se ha acercado a las Islas. La embarcación se encontraba a 15 millas y media al sureste de la costa de Mallorca. Los cuerpos de rescate han actuado desde los puestos de Felanitx, Santanyí y Campos.

Cuatro horas más tarde, a las 2.30 de la madrugada de este miércoles, se ha llevado a cabo el segundo rescate a un total de 30 personas que se ubicaban en una embarcación a 44 millas de la isla de Ibiza. La Guardia Civil y la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Ibiza han intervenido desde el puesto principal de Sant Josep.

Después, a las 6.30 horas se ha interceptado a un total de 15 personas de origen magrebí en el Pilar de la Mola de Formentera.

Son 69 ilegales interceptados en las últimas horas a los que hay que sumar otros 242 llegados desde el lunes a la costa balear, con interceptaciones en Cabrera, Ibiza y Formentera.

Esta nueva oleada coincide plenamente con la clara mejora en el tiempo en el Mar Balear tras varias semanas de borrascas y temporales que hacían excepcionalmente peligrosa la travesía desde Argelia. De hecho, Baleares no interceptó ninguna patera desde el pasado 16 de enero hasta el pasado lunes.

Se da la circunstancia que más de 15 de estos 311 ilegales llegados a Baleares son menas que necesitarán ser tutelados por la administración insular correspondiente hasta, al menos, que alcancen la mayoría de edad.