Preocupación en el cuerpo técnico cuando juegan Mbappé y Vinicius juntos porque no defienden

Preocupación en el cuerpo técnico del Real Madrid por la falta de compromiso defensivo cuando Kylian Mbappé y Vinicius Júnior juegan juntos en el equipo blanco. Así lo desveló Eduardo Inda en su sección semanal de exclusivas en El Chiringuito de Jugones. «Se estima que cuando juegan Mbappé y Vinicius, el Real Madrid tiene un problema serio cuando ataca el equipo contrario porque ninguno de los dos es especialmente intenso en la defensa», explicó el director de OKDIARIO.

Eduardo Inda acudió, como cada semana, a El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección de exclusivas y desveló la preocupación en el equipo técnico que lidera Álvaro Arbeloa. «Se está trabajando en eso porque ha sido uno de los grandes agujeros de esta temporada», añadió Inda.

El director de OKDIARIO, desde su asiento en el centro del plató del programa que presenta Josep Pedrerol, desveló una nueva exclusiva sobre el Real Madrid. En este caso, sobre la presencia de Mbappé y Vinicius cuando están juntos en el campo y la preocupación que existe en el cuerpo técnico porque, cuando juegan juntos, el Real Madrid pierde capacidad defensiva. Han asegurado más de 40 goles en la temporada, pero en el apartado defensivo creen que deben mejorar», detalló más Eudardo Inda.

En el cuerpo técnico del Real Madrid estudian datos de los partidos del equipo blanco y consideran que cuando Mbappé y Vinicius comparten trabajo, el esfuerzo defensivo no es el mismo que cuando están uno u otro. En varios encuentros de esta temporada, se ha visto como el francés o el brasileño no hacían el esfuerzo atrás que pedía la situación, en algunas ocasiones incluso bajando andando sin correr.

Ahora, con la lesión de Mbappé, que lleva fuera de los terrenos de juego desde finales de febrero por esas molestias físicas, Vinicius dio un paso al frente, haciendo los mejores partidos de su temporada, como ante el Benfica en Champions. Con la confianza total de Arbeloa, y sin estar al lado de Mbappé, a Vinicius se le ha visto más comprometido en defensa de lo que estaba antes.

Mbappé vuelve tras su lesión

En el tramo tan decisivo en el que está la temporada, Mbappé está ya prácticamente recuperado de su lesión. Kylian entró ya en la convocatoria para el encuentro de Champions ante el Manchester City, aunque su presencia en el Etihad dependerá de sus sensaciones en las horas previas a este encuentro de vuelta de octavos.

A pesar de esas dudas y preocupaciones, para Arbeloa, líder del cuerpo técnico, Mbappé es «el mejor jugador del mundo» y su simple presencia es muy positiva para el Real Madrid, aunque existe esa preocupación por su poco esfuerzo defensivo, que se recrudece cuando comparte equipo con Vinicius.