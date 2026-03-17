Juré que no iba a caer en esta moda, pero ya tengo los mocasines destalonados de Zara que no me voy a quitar esta primavera

Tener calzado cómodo y versátil en el armario es clave para construir looks prácticos y con estilo en el día a día. Entre las opciones más valoradas destacan los mocasines, un clásico que combina elegancia, comodidad y facilidad para adaptarse a distintos outfits. Este tipo de zapato ha evolucionado con el tiempo incorporando nuevas versiones, materiales y diseños que se ajustan a las tendencias actuales. Uno de los modelos que llama la atención esta temporada son los mocasines destalonados de Zara, disponibles por 39,95 euros.

Se trata de un zapato tipo mocasín destalonado estilo mule, confeccionado en serraje que aporta una textura suave y elegante. Presenta fruncido en la parte delantera, detalle de borlón decorativo e interior con efecto borreguito que suma confort. El diseño se completa con punta redonda y una suela de 1 cm de altura. Sus medidas son: alto 9,2 cm, ancho 16,5 cm y largo 25 cm. Este tipo de mocasín resulta fácil de combinar con jeans rectos, pantalones de sastrería, faldas midi o vestidos casuales. Para mantener el serraje en buen estado, se recomienda usar cepillos especiales para ante, evitar la humedad y guardar el calzado en un lugar seco.

Lo que debes saber sobre los mocasines destalonados de Zara

La marca es conocida por su capacidad para reinterpretar tendencias y adaptarlas a un público amplio. Dentro de sus colecciones, el calzado ocupa un lugar importante, con modelos que combinan diseño contemporáneo, materiales variados y precios accesibles.

Entre las propuestas más populares se encuentran los mocasines. Este tipo de zapato ha ganado protagonismo en las últimas temporadas por su estilo atemporal y su capacidad para adaptarse tanto a looks formales como informales.

Los mocasines destalonados de Zara suelen destacar por incorporar detalles modernos, como suelas más ligeras, materiales suaves o versiones destalonadas que aportan un toque actual.

El mocasín destalonado en serraje

El mocasín destalonado de Zara se presenta como un calzado versátil que combina estilo, comodidad y detalles que marcan la diferencia. Este modelo está disponible por 39,95 euros y destaca por su diseño sencillo pero elegante. Entre sus principales características se encuentran:

Zapato tipo mocasín destalonado en serraje, con una textura suave y elegante.

Fruncido en la parte delantera, un detalle que aporta personalidad al diseño.

Estilo mule, que deja el talón al descubierto y facilita ponerlo y quitarlo.

Interior con efecto borreguito, pensado para ofrecer mayor confort.

Detalle de borlón decorativo, que mantiene la esencia clásica del mocasín.

Acabado en punta redonda, que aporta comodidad al caminar.

-Altura de la suela: 1 cm.

Medidas del mocasín:

Alto: 9,2 cm

Ancho: 16,5 cm

Largo: 25,0 cm

Composición:

Corte: 100% piel vacuno.

Forro: 100% poliéster.

Suela: 100% estireno butadieno estireno.

Plantilla: 90% poliéster y 10% piel vacuno.

Ideas de looks para los mocasines destalonados de Zara

Outfit casual con jeans

Una de las combinaciones más sencillas es llevar estos mocasines con jeans rectos, una camiseta básica y un blazer ligero. Este outfit resulta perfecto para el día a día, ya que mezcla comodidad y estilo.

Estilo oficina

Para un look más formal pero cómodo, se pueden combinar con pantalones sastreros, una camisa blanca y un bolso estructurado. El diseño destalonado aporta un toque moderno sin perder elegancia.

Look otoñal

Durante los días más frescos, estos mocasines funcionan muy bien con pantalones de pana o tejidos gruesos, un suéter amplio y un abrigo largo.

Con falda midi

Las faldas midi son una gran opción para acompañar este tipo de calzado. Una falda fluida, un jersey fino y accesorios minimalistas crean un look femenino y sofisticado.

Look minimalista

También se pueden incorporar en un conjunto minimalista compuesto por pantalón negro recto, camiseta básica y bolso pequeño. El mocasín se convierte así en el detalle que aporta textura al look.

Consejos para cuidar los mocasines destalonados de Zara

Usar un cepillo especial para ante o serraje para limpiar el polvo y mantener la textura.

Evitar la humedad, ya que el agua puede manchar el material.

Aplicar productos protectores específicos para cuero tipo ante.

Guardar el calzado en un lugar seco o ventilado cuando no se esté utilizando.

Evitar el contacto con superficies sucias o húmedas

El mocasín, un zapato cómodo y fácil de combinar

El mocasín destalonado en serraje de Zara demuestra que es posible encontrar calzado cómodo sin renunciar al estilo. Su diseño, los detalles clásicos y la textura del serraje lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan un zapato práctico para el día a día.

Además, su precio accesible y su capacidad para combinar con diferentes prendas lo posicionan como una pieza versátil dentro del armario.

En definitiva, se trata de un calzado que refleja una de las tendencias actuales de la moda: prendas y accesorios que priorizan la comodidad sin perder el estilo.