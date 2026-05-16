Eurovisión 2026, en directo | Última hora de las actuaciones, por qué no actúa España y cómo votar
Sigue en directo la última hora de la final de Eurovisión 2026
La gran noche de Eurovisión 2026 ya ha llegado y Europa vuelve a paralizarse frente al televisor para ser testigo de uno de los mayores espectáculos mundiales del mundo. Sin embargo, éste año será diferente en España debido al papel que tomó RTVE hace meses, que anunció que no participaría en el festival debido a la presencia de Israel.
Tal ha sido el veto a Eurovisión, que RTVE ha decidido contraprogramar el festival europeo para poner su propia gala musical pero eso no ha sido suficiente para que los españoles sigan interesados en el concurso.
Aquí podrás seguir en directo online Eurovisió 2026, todas las actuaciones, quién es el ganador y mucho más.
Dónde ver Eurovisión 2026 desde España
Eurovisión 2026 se podrá seguir online en directo desde España a través del canal oficial del festival en YouTube. El concurso está programado para empezar a las 21:00 horas (horario español).
Cómo votar en Eurovisión 2026 desde España
A pesar de los esfuerzos de RTVE por silenciar Eurovisión 2026 debido a la presencia de Israel, se podrá votar desde España aunque con un leve diferencia en comparación a otros años. España pasará a formar parte de lo que se conoce como ‘Rest of the World’ en el recuento de votos uniéndose a países como Turquía, Canadá o Estados Unidos, lo que significa que no contaremos con televoto nacional ni jurado profesional.
Para votar en Eurovisión 2026 desde España sólo tendrás que visitar la plataforma oficial ESC Vote, y debes saber que cada usuario tiene un máximo de 10 votos disponibles.
Por qué España no participa en Eurovisión 2026
¿Por qué RTVE ha decidido que España se retire de Eurovisión 2026?
Todo ha venido dado porque la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permitió la participación, de nuevo, de Israel, a pesar de estar en guerra en Gaza y las críticas recibidas en los últimos años por presuntas interferencias políticas.
Qué es Eurovisión: cómo funciona, sistema de votación y todo sobre la edición de 2026
Se realiza un proceso de selección previo antes de la gala final, que es la más vista y la emitida a nivel internacional. Pues, solamente los mejores candidatos logran hacerse con su plaza este último día. Eso sí, en Eurovisión hay una organización que se llama el Big Four. Los países de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y España pasan directamente a la gala final del programa por pertenecer a este grupo. Y es que cumplen una serie de requisitos muy concretos, entre ellos, abonar una importante cantidad de dinero para la realización del certamen. Debido a ello, la organización les concede un trato especial.
Protestas contra Israel a las puertas del estadio Wiener Stadthalle de Viena
Durante estos días, las protestas por la participación de Israel en el certamen han llenado las calles de Viena de manifestaciones en contra. Muchos se vistieron de payasos, llevando pancartas con frases como «Unidos por las bombas» o «Unidos por el genocidio», parodiando el eslogan del festival, «Unidos por la música».
Tormenta por Rusia en el universo eurovisivo
A sólo unas horas del comienzo del Festival de Eurovisión, su director, Martin Green, ha asegurado que la invasión de otro país no es motivo de exclusión del certamen. Por ello, puede que las puertas se vuelvan a abrir para que Rusia vuelva al certamen.
A qué hora empieza hoy Eurovisión
Este año, el comienzo del festival está planteado a las 21:00, hora española y se podrá ver, en directo, en su canal oficial de YouTube.
La retirada de España del Festival de Eurovisión
Esta es la primera vez que España decide no asistir al festival, en protesta por la participación de Israel. Una decisión que ha sido seguida por Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia.
Eurovisión 2026
¡Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo de Eurovisión 2026! Aquí te contaremos todo lo que pase en el concurso, quién actúa en cada momento, cómo van las votaciones y mucho más.
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Cuándo es, horario y dónde se celebra ‘Eurovisión 2026’
Este 2026, Eurovisión celebra su 70ª edición en Viena, Austria, en el recinto Wiener Stadthalle, con capacidad para 16.000 personas. Las fechas han sido el 12 y 14 de mayo para las dos semifinales y esta noche, sábado 16 de mayo, para la gran final. La gala comenzará a las 21:00 h (20:00 h en Canarias) y el ganador se conocerá en torno a la medianoche.