Eurovisión 2026, en directo | Última hora de las actuaciones, por qué no actúa España y cómo votar

La gran noche de Eurovisión 2026 ya ha llegado y Europa vuelve a paralizarse frente al televisor para ser testigo de uno de los mayores espectáculos mundiales del mundo. Sin embargo, éste año será diferente en España debido al papel que tomó RTVE hace meses, que anunció que no participaría en el festival debido a la presencia de Israel.

Tal ha sido el veto a Eurovisión, que RTVE ha decidido contraprogramar el festival europeo para poner su propia gala musical pero eso no ha sido suficiente para que los españoles sigan interesados en el concurso.

Aquí podrás seguir en directo online Eurovisió 2026, todas las actuaciones, quién es el ganador y mucho más.

Dónde ver Eurovisión 2026 desde España

Eurovisión 2026 se podrá seguir online en directo desde España a través del canal oficial del festival en YouTube. El concurso está programado para empezar a las 21:00 horas (horario español).

Cómo votar en Eurovisión 2026 desde España

A pesar de los esfuerzos de RTVE por silenciar Eurovisión 2026 debido a la presencia de Israel, se podrá votar desde España aunque con un leve diferencia en comparación a otros años. España pasará a formar parte de lo que se conoce como ‘Rest of the World’ en el recuento de votos uniéndose a países como Turquía, Canadá o Estados Unidos, lo que significa que no contaremos con televoto nacional ni jurado profesional.

Para votar en Eurovisión 2026 desde España sólo tendrás que visitar la plataforma oficial ESC Vote, y debes saber que cada usuario tiene un máximo de 10 votos disponibles.