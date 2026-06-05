Preocupación sin precedentes entre biólogos y pescadores por la expansión del salmón rosado invasor en los ríos de EEUU

Las especies invasoras son aquellas que llegan a un espacio que no les corresponde y son responsables de enormes cambios en el medio ambiente, muchas veces sin que lleguemos siquiera a anticiparlos. Entre ellas hay insectos, plantas, reptiles y mamíferos que han alterado ecosistemas enteros en cuestión de años.

En Estados Unidos el problema principal tiene que ver con el salmón rosado, un pez conocido como recurso pesquero que se ha convertido en una amenaza para la fauna nativa y la economía de las comunidades que viven de la pesca tradicional.

Cómo llegó el salmón rosado a los ríos de Estados Unidos

El salmón rosado (Oncorhynchus gorbuscha) es originario del Pacífico Norte. Su presencia en los Grandes Lagos comenzó en 1956 de forma completamente accidental. Científicos y técnicos canadienses transportaban huevos y alevines desde la Columbia Británica para introducirlos en la bahía de Hudson con fines de pesca deportiva.

Durante el traslado en una instalación de incubación en Thunder Bay, Ontario, un excedente de aproximadamente 20.000 ejemplares jóvenes fue liberado involuntariamente en los ríos tributarios del Lago Superior.

Nadie pensó que lograrían sobrevivir en agua dulce sin acceso al océano, pero se equivocaron. En 1959 se documentaron los primeros indicios de reproducción natural. En 1969 llegaron al Lago Hurón. En 1975 colonizaron el Lago Michigan. En 1979 ya estaban en los cinco Grandes Lagos. Y es así como lo que empezó como un accidente se convirtió en uno de los casos de invasión biológica más estudiados de América del Norte.

La especie ha demostrado una flexibilidad biológica poco habitual. En su entorno original completa su ciclo vital en dos años. En los Grandes Lagos se han registrado individuos que tardan hasta cuatro años en madurar.

Ahora la especie aparece en cantidades crecientes en el Ártico y el Atlántico Norte. Joseph Langan, biólogo de la NOAA y autor principal del estudio publicado en la revista Fish and Fisheries, señala que los Grandes Lagos funcionan como un laboratorio natural a pequeña escala que permite predecir lo que puede ocurrir en ecosistemas mucho mayores.

Cuáles son las amenazas del salmón rosado para la fauna y la economía pesquera de EEUU

El primer impacto es la competencia directa con especies nativas. El salmón rosado compite por las rutas de desove y las fuentes de alimentación con la trucha de lago, el salmón atlántico y el salmón Chinook.

Sus adultos y juveniles consumen los huevos y las crías de los peces locales, y cuando desovan en masa remueven el fondo de los ríos y destruyen los nidos que otras especies habían construido.

El segundo impacto es químico. El salmón rosado muere inmediatamente después de reproducirse. Cuando millones de ejemplares se descomponen al mismo tiempo saturan los ríos de materia orgánica, generan un exceso de fósforo y nitrógeno que dispara el crecimiento de algas, reduce el oxígeno en el agua y asfixia a otras especies. El fenómeno, conocido como eutrofización, altera de forma duradera la química de los ecosistemas afectados.

El tercer impacto es económico. El salmón atlántico y la trucha de lago tienen un alto valor comercial y cultural en las comunidades costeras del Atlántico Norte. Su desplazamiento reduce las capturas comerciales, devalúa la pesca deportiva y afecta directamente los ingresos de pescadores, guías y negocios turísticos que dependen de esas especies.

Por ejemplo, Noruega ya ha instalado barreras físicas en más de 50 ríos para capturar ejemplares y proteger las poblaciones nativas de salmón atlántico, trucha marrón y char ártico. La Organización del Atlántico Norte para la Conservación del Salmón coordina estrategias internacionales de monitoreo genético y captura selectiva.

En Estados Unidos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) colabora con agencias estatales y universidades para registrar poblaciones y desarrollar sistemas de gestión adaptativos.