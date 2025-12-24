Parece un animal indefenso, pero este depredador insaciable es una especie invasora y amenaza la biodiversidad de España

En España hay unas 200 especies invasoras que, con el tiempo, han ido entrando desde fuera. Muchas ya forman parte del paisaje: están en el campo, en los ríos o en las ciudades, y se han adaptado tan bien que cuesta notar que no son de aquí.

Algunas son plantas que reconocemos desde niños. Otras, animales que parecen inofensivos o hasta simpáticos. Pero detrás de esa apariencia hay un problema que crece de forma silenciosa.

Este es el caso de un mamífero de mirada curiosa, un poco gordito y con cola anillada, que mucha gente asocia a películas americanas o dibujos animados. En la cultura popular suele tener un papel entrañable. Sin embargo, en España su presencia no es positiva: se ha convertido en una amenaza para la fauna local, y lo peor es que su expansión avanza con fuerza mientras pasa casi desapercibida.

La especie invasora que amenaza la fauna ibérica

Hablamos del mapache, o Procyon lotor, un animal originario de América del Norte y Central que llegó a Europa hace décadas. En España, los primeros avistamientos se registraron en Mallorca en 2001, pero la población no ha dejado de crecer desde entonces.

Aunque inicialmente entró como mascota exótica, muchos ejemplares escaparon o fueron liberados al perder atractivo para sus dueños. En poco tiempo se adaptaron al entorno natural, multiplicándose rápidamente.

Hoy en día, se han confirmado poblaciones de mapaches en casi todas las comunidades autónomas, con especial presencia en Madrid, Guadalajara, Baleares, Cataluña, Galicia y País Vasco.

Algo que destaca de esta especie es su gran capacidad para sobrevivir en distintos hábitats, desde bosques hasta zonas urbanas, pues esto es justo lo que los hace especialmente difíciles de controlar. Además, no tienen depredadores naturales en Europa, lo que les da una ventaja adicional.

¿Cómo hace daño esta especie invasora?

Su dieta omnívora y oportunista lo convierte en un depredador eficaz de nidos, huevos, pequeños mamíferos, peces, ranas y aves acuáticas. En zonas de anidación, su presencia genera un desequilibrio que puede ser devastador para especies autóctonas. De hecho, en Canarias, un sólo ejemplar fue responsable de la muerte de más de cien crías de pardela cenicienta.

Además, los mapaches también son portadores de enfermedades como la rabia y la baylisascaris, un parásito peligroso que puede afectar al sistema nervioso humano. Al alimentarse en basureros y zonas periurbanas, aumentan las posibilidades de contagio y ponen en riesgo tanto a personas como a animales domésticos.

En lugares como Madrid, ya no se habla de erradicación sino de contención. A pesar de los esfuerzos de captura (más de 800 ejemplares desde 2007), su presencia se mantiene estable gracias a su alta capacidad reproductiva y su inteligencia para esquivar trampas.

Es muy probable que antes de leer este artículo no hayas pensado en el mapache como un animal que está dañando poco a poco el ecosistema español. Pero lo cierto es que su impacto es tan fuerte que se considera una especie invasora.