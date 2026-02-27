Parece el escenario de una película, pero es un tesoro medieval en un bonito pueblo de Cataluña con un puente que te hará retroceder en el tiempo

Cruzar el puente fortificado de Besalú es mucho más que atravesar el río Fluvià de la población: es entrar en un escenario donde la historia permanece casi intacta. La silueta irregular del Pont Vell, con su torre defensiva en el centro, marca el acceso a una de las villas medievales mejor conservadas de Cataluña. Es el tesoro medieval en un bonito pueblo de Cataluña que debes visitar.

En este contexto, a resaltar que diversos pueblos como íberos, romanos, judíos y cristianos dejaron aquí su huella a lo largo de los siglos, configurando un entramado urbano que todavía hoy respira pasado. Pasear por sus calles empedradas es comprender por qué este enclave fue durante siglos un punto estratégico entre Girona y la frontera francesa. Así, la localidad, situada en la comarca de la Garrotxa y levantada sobre un promontorio natural entre el Fluvià y la riera de Capellades, ha sido históricamente un cruce de caminos. Agricultores, comerciantes y artesanos encontraron en Besalú un núcleo dinámico que alcanzó su apogeo en la Edad Media, cuando llegó a ser capital de condado.

Así es el tesoro medieval en un bonito pueblo de Cataluña

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1966, el casco antiguo del pueblo conserva iglesias románicas, restos del antiguo castillo condal y un excepcional mikve judío. Según recoge el portal oficial de la Generalitat de Cataluña en su apartado de patrimonio cultural, Besalú constituye uno de los ejemplos más notables de arquitectura medieval catalana.

Un legado medieval excepcional

El recorrido habitual comienza en el Pont Vell, construido en el siglo XI y reformado en épocas posteriores. Su estructura angulosa responde a necesidades defensivas y a la adaptación al terreno. Desde allí, el visitante se adentra en el antiguo recinto amurallado, donde aún se percibe la organización urbana medieval.

En la parte alta se situaba el castillo condal, documentado desde el año 977. Aunque hoy solo se conservan restos, este espacio fue el núcleo de poder desde el que se articuló el condado de Besalú. A su alrededor creció la villa, consolidándose como centro político y económico.

Iglesias y arquitectura románica: tesoro medieval del bonito pueblo de Cataluña

Besalú destaca por la calidad de su patrimonio religioso. La iglesia de Sant Vicenç, de los siglos X al XII, combina elementos románicos con añadidos posteriores y conserva una notable portada esculpida. Muy cerca se encuentra el monasterio de Sant Pere, fundado en el siglo X y reformado en el XII, cuya sobria fachada refleja el románico lombardo.

En el recinto del antiguo castillo se levantan también los restos de Santa Maria, que fue iglesia canónica agustiniana y más tarde colegiata. Estas construcciones, declaradas Monumentos Histórico-Artísticos en 1931, evidencian la importancia eclesiástica que alcanzó la villa durante su época dorada.

El call judío y el mikve

Uno de los elementos más singulares es el mikve, o baño ritual judío, descubierto en 1964. Se trata de una construcción subterránea del siglo XII, alimentada por agua natural, que constituye uno de los pocos ejemplos conservados en Europa. La presencia de una comunidad judía activa durante la Edad Media confirma la diversidad cultural del municipio.

La judería, o call, conserva calles estrechas y rincones que evocan aquella convivencia histórica. El interés de este legado ha sido subrayado por el Consejo de Europa en distintos informes sobre patrimonio judío europeo, donde se destaca la importancia de preservar estos testimonios como parte esencial de la memoria colectiva.

Qué ver y qué hacer en este tesoro medieval de Cataluña

Recorrer Besalú a pie es la mejor forma de descubrirla. Desde la plaza dels Jueus se obtiene una de las vistas más reconocibles del puente y del Fluvià. También merece la pena visitar el hospital de Sant Julià, con su portalada románica del siglo XII, construido originalmente para atender a peregrinos.

La Oficina de Turismo organiza visitas guiadas que incluyen explicaciones históricas y recursos audiovisuales. En verano, algunas rutas se realizan al anochecer, cuando la iluminación realza el carácter medieval del conjunto. Además, el entorno natural permite practicar ciclismo por rutas señalizadas o recorrer la llamada anilla verde, un itinerario fluvial accesible para todas las edades.

Fiestas y tradición

La procesión de los Dolores, celebrada el viernes anterior al Domingo de Ramos, es una de las tradiciones más arraigadas. Con más de tres siglos de historia, combina devoción y representación popular.

Otro momento destacado es la feria medieval, que tiene lugar el primer fin de semana de septiembre. Durante esos días, el municipio se transforma con mercados de artesanía, espectáculos de calle y recreaciones históricas que atraen a miles de visitantes. En marzo, el Festival de Cine de Besalú aporta un matiz cultural contemporáneo, con proyecciones y actividades paralelas.