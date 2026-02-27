En marzo de 2022, Begoña Gómez mantuvo una «reunión de trabajo» con Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico -cargo nombrado directamente por el Consejo de Ministros-. El encuentro, según ha podido saber OKDIARIO, se celebró a convocatoria de CEAPI -Consejo Empresarial Alianza por Iberomérica-, una plataforma empresarial de prestigio formada por 360 presidentes de las mayores empresas de América Latina, con la que Gómez mantuvo una puntual colaboración profesional.

La mujer del presidente del Gobierno participó en varios congresos de CEAPI, en su condición de directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense.

Esta colaboración tuvo una indudable trascendencia en la proyección internacional de la esposa de Sánchez, en la medida en que se trata de un escaparate ante los principales líderes políticos, institucionales y empresariales de Iberoamérica. La organización reúne a los presidentes de grandes compañías y familias empresarias de la región, además de los máximos decisores de la economía iberoamericana.

Fuentes de toda solvencia indican que la cita en la que participó Begoña Gómez se trató de «un evento muy reducido» para «reunir y perfilar ideas sobre un tema de interés» como era el «reto demográfico en Latinoamérica y su impacto en las empresas».

A la reunión, discreta -pues era estrictamente de trabajo- fue convocado además Francesc Boya, cargo del Gobierno de Pedro Sánchez y vinculado también con la actividad privada de su esposa, en la medida en que se les ha visto juntos en numerosos eventos.

«Reunión de trabajo»

En la agenda de CEAPI se explica que se trató de una «reunión de trabajo» con el objetivo de «compartir proyectos de reto demográfico y estudiar la posibilidad de crear un vínculo de colaboración futura».

Unos meses después de aquel encuentro, en junio de 2022, la cátedra de Transformación Social Competitiva y CEAPI estuvieron a punto de firmar una adenda de colaboración que gestionó Cristina Álvarez, la directora de Programas de la Presidencia al servicio de Begoña Gómez, pero que finalmente nunca se llegó a materializar. Ese mismo mes, Gómez, en calidad de directora de la cátedra de la Complutense, participó en el congreso CEAPI que se celebró en Punta Cana (República Dominicana).

La esposa de Pedro Sánchez participó como ponente una de las conferencias, El papel de las empresas para desarrollar los países en todo su territorio, precisamente junto a Francesc Boya. En este evento, que sirvió para la promoción internacional de Gómez, participó además por videoconferencia la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto.

Un año antes, Begoña Gómez ya había participado en el congreso que se celebró en Madrid y que fue inaugurado por el propio Pedro Sánchez. La cátedra figuraba en el cartel como una de las principales colaboradoras: «El CEAPI ha organizado este evento con el apoyo de BID Invest, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid», se leía en la documentación promocional. La cita contó además con la colaboración de empresas públicas como Red Eléctrica y el Grupo Correos.

Begoña Gómez ha mostrado un especial interés en extender su actividad profesional por América Latina. Participó en cursos de formación para rectores de las universidades latinoamericanas y también difundió en la región su máster en captación de fondos.

Por su parte, Francesc Boya, secretario general de Reto Demográfico en el Ministerio para la Transición Ecológica, ha participado en varios actos junto a Gómez.

Uno de los más llamativos tuvo lugar en enero de 2023, cuando la mujer del presidente del Gobierno firmó una asociación entre su cátedra y la Alianza de entidades de mujeres rurales. En el acto, Gómez promocionó el software para empresas diseñado para la Complutense y por el que ahora está imputada por apropiación indebida. La clausura del evento corrió a cargo de Boya.