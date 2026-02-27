Cielos nubosos y brumas en Andalucía: AEMET prevé vientos flojos y cambios en las temperaturas

Cielos nubosos dominarán hoy, 27 de febrero de 2026, en buena parte de Andalucía, especialmente en la vertiente mediterránea, donde se esperan nubes altas y brumas matinales en el litoral y el área del Estrecho. Aunque las temperaturas se mantendrán en general estables, se prevé un ligero descenso en algunas zonas. Los vientos serán flojos y variables, con un levante moderado que podría intensificarse en el litoral.

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 10 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, pero a medida que el sol, que saldrá a las 07:58, se eleva, alcanzaremos una máxima de 24 grados. La brisa suave, con vientos del sureste a unos 5 km/h, hará que el ambiente sea agradable, aunque la humedad, que puede llegar al 90%, aportará un toque de pesadez al aire.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta su ocaso a las 19:15. No se prevén lluvias, lo que nos deja un margen perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá cálida y aunque la sensación térmica podría alcanzar los 24 grados, la combinación de calor y humedad nos recordará que estamos en pleno corazón del verano sevillano.

Córdoba: nubes y viento con probabilidad de lluvia

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de cambios en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados y una sensación térmica que apenas supera los 5. A medida que avanza la jornada, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h y la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, lo que podría transformar el paisaje urbano en un espectáculo de luces y sombras.

La tarde traerá consigo un notable descenso térmico, con máximas que apenas llegarán a los 22 grados. La humedad, que oscilará entre el 55% y el 100%, puede resultar agobiante. Con este panorama, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las condiciones pueden ser impredecibles y el viento podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría.

En Huelva, cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 23 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. El viento soplará de forma leve, sin causar molestias.

Aprovechar el día para realizar actividades al aire libre es una excelente opción, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para disfrutar de la ciudad. Un buen momento para salir a caminar o simplemente relajarse en un parque.

Cielo despejado y ambiente fresco en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 12°C y aunque la sensación térmica será similar, el ambiente se sentirá un poco más fresco. A medida que avanza la jornada, el viento soplará del este a una velocidad media de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. La tarde traerá temperaturas más cálidas, alcanzando un máximo de 20°C y aunque la humedad se mantendrá en niveles altos, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:17.

Jaén: cielo despejado y ambiente soleado

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura mínima de 12 grados, creando un ambiente agradable y fresco. A medida que avanza el día, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 21 grados por la tarde, manteniendo un tiempo estable y soleado, ideal para disfrutar al aire libre.

Con el viento soplando suavemente del noreste a unos 5 km/h, es recomendable llevar ropa ligera y cómoda. No olvides tus gafas de sol, ya que el sol brillará con fuerza, invitándote a aprovechar al máximo esta hermosa jornada.

Cielo despejado y tarde agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 20 grados, ofreciendo una tarde agradable bajo un cielo ligeramente nublado.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la brisa del sureste, que soplará suavemente a 5 km/h y a la posibilidad de algunas ráfagas más intensas. La humedad variará entre el 60 y el 100%, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a los 12 grados.

Granada: cielo despejado y ambiente agradable

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La sensación térmica es un poco más cálida, alcanzando los 22 grados, lo que sugiere un ambiente agradable a medida que avanza el día.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas que subirán hasta los 20 grados por la tarde. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando el termómetro descenderá nuevamente. Aprovecha el sol y disfruta de un café al aire libre, ¡será un día perfecto para ello!

Almería: cielo despejado y ambiente agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21 grados por la tarde, mientras una suave brisa del sur, a 5 km/h, acaricia la costa.

Sin embargo, la tarde se presenta tranquila, sin probabilidades de lluvia, lo que sugiere un buen momento para salir a pasear. Se recomienda aprovechar el sol antes de que se esconda tras el horizonte a las 19:01, disfrutando de un clima agradable y de la baja humedad que se espera en las horas centrales del día.