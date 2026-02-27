La AEMET alerta de lo que llega a Canarias en las próximas horas y teme lo peor: «Tiempo muy adverso»

Tiempo muy adverso está a punto de llegar, la AEMET lanza una alerta que llega de Canarias. Las islas se preparan para un frente que les hará estar muy pendientes de un cielo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Será el momento de poner en práctica determinados elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos hará pensar en estas islas como una parte que puede ser la que nos afectará de lleno en unos días en los que esta parte de España se enfrentará a lo peor.

Es hora de conocer lo que pasará en estas próximas horas en un territorio que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que las islas pueden dar de sí, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos golpearán de lleno. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial. Una novedad que puede ser esencial en estos días en los que realmente puede acabar siendo clave.

El tiempo adverso llega a las Canarias

Una de las partes de España que suele librarse del mal tiempo, son las Canarias. Por lo que, podremos empezar a tener algunos cambios que puede acabar siendo los que nos marcarán en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Estaremos pendientes de un cambio que puede convertirse en un riesgo en esta parte del país. En general, el buen tiempo, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días en los que esperaríamos encontrar buen tiempo, la realidad, puede ser especialmente complicada.

Es hora de conocer lo que puede pasarnos en las Canarias, un detalle que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una mirada a un fin de semana en el que todo puede pasar, especialmente en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

La parte de España que suele estar al margen de este mal tiempo que ha afectado gran parte del territorio. El tren de borrascas puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

La alerta de la AEMET que llega a las Canarias

Las Canarias se han convertido en el ojo del huracán de un temporal que los afectará de lleno. En estas jornadas en las que realmente cada detalle puede contar de una forma diferente. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo cobrará protagonismo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a nuboso por la mañana, con chubascos localmente fuertes por la tarde con tormentas aisladas. En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso con precipitaciones débiles a moderadas y chubascos que pueden ser localmente fuertes en el norte de Gran Canaria y Tenerife, así como persistentes en medianías. En el resto, intervalos nubosos con precipitaciones ocasionales. Entrada de polvo en suspensión desde la tarde en las islas más orientales, sin ser significativa en niveles bajos, aunque no se descartan lluvias de barro. Desde la tarde-noche, a partir de 700 m, entrará por vertientes norte de las islas montañosas y se extenderá a las sur, pudiendo afectar localmente a zonas bajas. Temperaturas en descenso, especialmente las máximas. Viento del norte con intervalos de fuerte con rachas muy fuertes zonas altas expuestas, así como en vertientes este y oeste e interior de las islas más orientales».

Siguiendo con la misma explicación: «Rachas muy fuertes de componente N en zonas expuestas. Probabilidad de chubascos fuertes en Lanzarote y Fuerteventura, acompañados de tormentas aisladas por la tarde, así como en el N de las islas centrales. Calima entrando por la tarde-noche por el NE del archipiélago por encima de los 700 m».

Para el resto de España la previsión no puede ser peor: «Se prevé un día más inestable con un frente afectando al tercio noroeste peninsular y una dana en Canarias en transición hacia baja fría, moviéndose hacia el este, situándose al final en el Sáhara. Así, se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico y Galicia, que de forma débil podrán afectar al tercio noroeste y que irán acompañadas por nieblas y brumas frontales en la vertiente atlántica. En el resto, cielos poco nubosos, aunque con nubosidad baja matinal y brumas con bancos de niebla en zonas de la mitad norte de la fachada mediterránea y en Baleares, donde se espera que sean más extensas y persistentes. En Canarias, intervalos nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas y tendiendo a remitir. No se descarta que sean localmente fuertes en Lanzarote y Fuerteventura de madrugada y se prevén más abundantes en el norte de las islas montañosas. Calima en las Islas Canarias con posibles lluvias de barro.

Temperaturas máximas en descenso en las vertientes atlántica y cantábrica, notable en el noroeste, y en ascenso ligero en la vertiente mediterránea. Mínimas, sin grandes cambios. En Canarias se espera un ascenso generalizado, más marcado el de las máximas, que podría ser notable en la vertiente sur de las islas centrales. Heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica».