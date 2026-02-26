La AEMET no da crédito con lo que llega a Madrid en las próximas horas y alerta: «Veranillo»

Lo que llega a Madrid en las próximas horas, nadie da crédito, nos espera un cambio de tendencia que puede ser ejemplar. En estos días en los que cada detalle cuenta y podemos empezar a ver un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de cambios que acabarán marcando la diferencia. Será el momento de empezar a ver llegar algunas situaciones propias de esta época del año.

Con la mirada puesta a unos cambios que, sin duda alguna, podrían acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer lo que puede pasar en estas horas en las que cada detalle cuenta. Estaremos pendientes de un giro radical que puede ser clave en estos días en los que cada detalle cuenta. Madrid se prepara para afrontar un fin de semana con una alerta importante, se acerca un veranillo que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno. En estos días en los que cada detalle contará de manera que podremos organizar un fin de semana con un giro tan brusco que parecerá increíble.

Alerta del veranillo que llega a Madrid

En las próximas horas tendremos que empezar a prepararnos para vivir una situación que puede ser propia de estos días, pero cuesta de creer. Es momento de visualizar un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar.

Un giro radical que puede convertirse en una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un importante cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que podremos empezar a visualizar algunos cambios importantes.

Este fin de semana será el último del mes de febrero. Tocará empezar a ver llegar una novedad importante que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Con algunos elementos que pueden convertirse en un extra de buenas sensaciones y que pueden acabar generando más de una alegría inesperada.

Son días de ver un poco más allá de una situación del todo inesperada y que puede convertirse en una alegría a la hora de organizarnos en estos días. Tendremos que estar pendientes de un cielo que puede traernos alguna que otra novedad.

La AEMET no da crédito con el veranillo que llega a Madrid

Después de unas semanas de lluvias abundantes y de temperaturas por encima de lo que sería habitual, parece que el tiempo nos dará una tregua importante. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que llegan sin avisar y que pueden acabar siendo esenciales en el corazón de España.

La previsión del tiempo para Madrid de la AEMET no deja lugar a dudas: «Predominio de cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento flojo variable tendiendo al final a componente norte». De cara al fin de semana, la situación puede ir cambiando por momentos: «Cielo nuboso, con predominio de nubes medias y altas, que tenderá a cielo despejado al final del día. No se descarta algún chubasco aislado en la Sierra durante la madrugada. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en la Sierra y en ascenso en el resto. Temperaturas máximas en ligero descenso generalizado. Podría darse alguna helada débil dispersa en cumbres del entorno de Guadarrama. Viento flojo de componenete norte».

Para el resto de España nos espera también un ligero veranillo: «Se prevé que una dana en transición hacia una baja fría aislada afecte a Canarias, mientras en la Península y Baleares habrá una recuperación temporal de las altas presiones. En la Península se esperan cielos nubosos al principio con abundante nubosidad baja en el extremo occidental, zonas bajas del tercio este y litorales mediterráneos, con bancos de niebla y brumas matinales en el oeste de la vertiente atlántica y en zonas de la fachada oriental, valle del Ebro, este de La Mancha y principalmente en Baleares, donde serán más densas y persistentes. No se descarta alguna llovizna débil en el oeste de Alborán. Al final del día, la proximidad de un frente en el noroeste oscurecerá los cielos. En Canarias se esperan intervalos nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas que en la provincia oriental y Tenerife pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. Se esperan persistentes en la cara norte de las montañas. Temperaturas máximas en ascenso en el tercio oeste; en descenso en el resto y en Canarias, más intenso en litorales del Cantábrico oriental e interior de las islas canarias de mayor relieve, donde puede ser notable. Mínimas en descenso, salvo en la fachada mediterránea, depresiones del noreste, este de la meseta, donde no se esperan cambios e incluso ascensos ligeros. Sin cambios significativos en Baleares. Heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica».